SIGA NO

683

Entre as Ao técnicas visagistas, a análise do formato do rosto é importante para determinar a marca pessoal autêntica, que tem de ser pensada e construída de maneira inteligente Letra Comunicação/Divulgação







A imagem que cada pessoa passa é a forma como ela é lembrada pelos outros, o cartão de visitas. Independentemente da profissão, cada indivíduo é a sua principal marca. E a marca pessoal precisa ser pensada e construída de maneira certa e inteligente.





Uma marca pessoal autêntica é a expressão genuína e única da identidade de uma pessoa: "Ela envolve a definição e comunicação dos valores, paixões, habilidades e personalidade que a tornam única. É a forma como uma pessoa se apresenta ao mundo, criando uma imagem consistente e autêntica", explica a visagista Tatyane Carvalho.





As vantagens de ser uma marca pessoal autêntica são diversas. Primeiramente, essa marca pessoal permite que a pessoa se destaque e se diferencie dos demais, já que reflete quem ela realmente é: "Isso gera conexão e identificação com o seu público-alvo, construindo relacionamentos mais sólidos e duradouros. Além disso, uma marca pessoal autêntica aumenta a confiança em si mesmo e a autoestima , pois está sendo fiel a quem você é, sem tentar se encaixar em padrões ou expectativas externas”, destaca a visagista.

Análise do formato do rosto preferências pessoais

O visagismo contribui para a construção de uma marca pessoal autêntica ao considerar a aparência física como parte integrante da expressão da identidade: "Ao utilizar técnicas visagistas, como a análise do formato do rosto, das características faciais e das preferências pessoais, é possível criar uma imagem que seja verdadeira e coerente com a personalidade e estilo de vida de cada indivíduo", explica Tatyane Carvalho.





Ou seja, Tatyane Carvalho destaca que para construir uma marca pessoal autêntica com o auxílio do visagismo "é fundamental para se destacar, criar relacionamentos sólidos, aumentar a confiança e conquistar sucesso profissional".