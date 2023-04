Jovens e cirurgia plástica: cresce número de procedimentos; saiba o motivo

Cirurgia plástica em adolescentes: aumento lida com o risco da comparação natural iniciada em ambiente escolar e se estende aos meios digitais (foto: Freepik)

A adolescência é marcada pela grande maioria dos indivíduos como uma fase de autoconfiança. De acordo com dados divulgados pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, o Brasil lidera o ranking de nações que mais realizam procedimentos estéticos no mundo e pesquisa da academia americana de cirurgia facial, plástica e reconstrutiva aponta que 56% dos cirurgiões pesquisados notaram um aumento no número de clientes com menos de 30 anos.