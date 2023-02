Chutou o balde no carnaval? Dicas para desintoxicar depois da folia

Depois de cinco dias com a rotina fora de ordem, sono desregulado e excessos, é hora de voltar à realidade (foto: freestocks-photos/Pixabay ) O carnaval é época de folia e comemoração, mas também é comum que as pessoas acabem exagerando na alimentação e no consumo de bebidas alcoólicas. Depois de cinco dias com a rotina fora de ordem, sono desregulado e excessos, é hora de voltar à “realidade”. Para ajudar aqueles que chutaram o balde durante a festa, o VigilantesdoPeso separou algumas dicas para desintoxicar o organismo depois da festa.









Função intestinal Dica importante é se hidratar. Evite bebidas alcoólicas e refrigerantes, prefira sucos naturais, chás, água e água de coco (foto: Silvia/Pixabay)



Quem também não pode ficar de fora da dieta são as fibras que ajudam a normalizar a função intestinal, assim como as folhas verdes que auxiliam na limpeza do organismo e ajudam na digestão, impedindo a absorção de gorduras e toxinas. Ricas em nutrientes, as oleaginosas também fazem muito bem para a saúde, além de promoverem a saciedade.





Outra dica importante é se hidratar. Evite bebidas alcoólicas e refrigerantes, que são ricos em açúcares e conservantes. Prefira sucos naturais, chás, água e água de coco. Os isotônicos industrializados, apesar de terem corantes, também servem como opção emergencial. Frutas ricas em água, como melancia e melão, também são bem-vindas.

Atividade física

Além da alimentação, os exercícios físicos também são uma ótima forma de desintoxicar o corpo. Praticar atividades, como caminhada ou corrida, ajuda a queimar calorias e aumentar a produção de endorfina, melhorando o humor e a disposição.

Mesmo que você tenha cometido excessos durante o carnaval, nada de ficar com a consciência pesada. Evite tomar decisões radicais para compensar os deslizes. Siga as dicas acima para se sentir renovado e pronto para encarar novos desafios e lembre-se que nada pode impedir que você tenha uma jornada de sucesso.