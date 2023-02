Como preparar seu corpo para o carnaval e manter os cuidados após a folia

Manter-se ativo nas atividades físicas durante esse período, faz com que os hábitos continuem firmes e o corpo não sofra tanto com a volta (foto: Bio Ritmo/Divulgação )





O carnaval já está aí e essa época pode ser uma prova de resistência para o corpo, se não estiver preparado para a agitação que dura quatro dias seguidos. Para entrar na folia e aguentar o ritmo - já que alguns foliões não praticam atividade física de forma regular e constante - é necessário o conhecimento do nível de condicionamento físico. Portanto, nestes dias que antecedem a data, investir em exercícios para preparar o corpo e aumentar a resistência, mantendo a musculatura treinada e aquecida é essencial. Importante ressaltar também a atenção nos excessos, na ingestão de bebidas alcoólicas e nas noites em claro.









Para se preparar para esses dias intensos, a dica é fazer aulas temáticas com playlists especiais para sair da rotina e já entrar no ritmo do carnaval, sem perder o foco no resultado. "Os treinos rítmicos são eficazes para melhorar o nosso condicionamento cardiorrespiratório, coordenação motora e trazem uma sensação de bem-estar, por conta da música e dos movimentos mais leves e soltos", explica Letícia Klimas, gerente técnica de ginástica da Bio Ritmo.





Entre os dias 27 de fevereiro e 3 de março, serão ministradas aulas especiais de dança em todas as unidades para colocar o samba no pé e aprender a coreografia. Além disso, as aulas são a porta de entrada para o CarnaBio, evento que acontecerá, para alunos, no espaço Calçadão Perdizes, em São Paulo, no dia 4 de março e que contará com a presença da bateria da Rosas de Ouro.





Letícia explica que se manter ativo nas atividades físicas durante esse período, faz com que os hábitos continuem firmes e o corpo não sofra tanto com a volta. Recuperar o corpo após a folia nem sempre é uma tarefa fácil, depois do agito é preciso voltar a rotina com cautela para que não ocorram graves lesões. "A atividade física faz bem para o corpo e para a mente. E esse, pode ser um bom período para fazer aulas no estilo Body & Mind, tanto para relaxar a cabeça, como para recuperar o corpo, que pode ficar cansado com tantas festas e bloquinhos."





Para estar completamente preparado para aproveitar os dias de agitação, e ainda assim cuidar do corpo, Fúlvia Hazarabedian, head do programa Bio Nutri, lista algumas dicas de como evitar extrapolar nas bebidas alcoólicas e alimentação.





Coma antes de beber





Se estiver de estômago cheio, irá beber menos e "forrar o estômago", reduz o impacto do álcool no organismo, uma vez que diminui a velocidade que ele é absorvido.









Hidrate-se. Intercale com bastante água





Quando sentir sede, o organismo já está dando sinal de que apresenta certo grau de desidratação, portanto, além da água, a água de coco é uma ótima opção, pois repõe os eletrólitos perdidos pelo suor. Também é importante comer frutas, como maçã e abacaxi (pois são considerados alimentos detox, limpam o organismo e possuem fibras) e beba sucos naturais.









Cuidado com fermentados





Geralmente, essas bebidas, possuem teor alcoólico menor que destilados, e por isso, há maiores quantidades de ingestão, sobrando menos espaço para a água. Mas cuidado também com os destilados, por geralmente possuírem maior teor alcoólico, é mais fácil de embriagar e os efeitos negativos podem ser potencializados, estragando os dias mais animados do ano.









Frutas cítricas são ótimas para a ressaca





Pode ser um shot de limão ou suco de laranja, que possui efeito diurético (elimina toxinas).









Comer abacate





É uma fruta com fonte de gordura boa, auxilia o fígado a limpar as toxinas e também possui função anti-inflamatória.









Vegetais verde-escuros





Esses alimentos, como a couve, brócolis, rúcula e agrião, por exemplo, atuam no processo de desintoxicação, auxiliando no funcionamento do fígado.









Amêndoas





Essa oleaginosa possui gorduras insaturadas e ácidos graxos que ajudam o fígado a se livrar das toxinas.