Ressaca de carnaval: estômago atacado, como evitar?

Ressaca pós carnaval - veja dicas de como evitar (foto: gpointstudio - Freepik)

Salto e Itu, 16 de fevereiro de 2023 - Com o feriado de Carnaval se aproximando é comum os foliões consumirem bebidas alcoólicas em demasia. Para alguns indivíduos, é difícil fugir da confraternização e alguns excessos dessa época do ano!Nestes casos, pessoas mais sensíveis ao álcool ou com doenças gastrointestinais, como a gastrite que é a inflamação na mucosa do estômago, têm restrições e não devem se esbaldar no excesso de bebida.Larissa Mazocco, professora de Nutrição do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), explica que a ressaca é causada pela desidratação que a bebida alcoólica provoca no organismo e por causa da sobrecarga no fígado, que tem a função de eliminar o álcool do sangue.

Para evitar as ressacas de carnaval e o estômago atacado, a coordenadora de Nutrição do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (Ceunsp), Vanessa Zanoni Carvalhaes, ressalta que os principais cuidados que os foliões devem ter é intercalar junto com a bebida alcoólica o consumo de água constantemente, antes, durante e depois da diversão, para aliviar a desidratação e ajudar o organismo a eliminar o álcool. Assim como beber mais devagar.



"Outra dica é nunca beber de estômago vazio, e consumir antes de se jogar nos blocos, alimentos ricos em carboidratos e proteínas, pois retardam a absorção do álcool," salienta a nutricionista Vanessa.



Larissa indica alguns alimentos que são essenciais para esse período e que devem ser consumidos durante o dia: carboidratos complexos como batata doce, mandioca, batata baroa, proteínas (carne, ovos, peixes e outros). Além de fibras, encontradas nas frutas e verduras, principalmente cruas e com casca.



Em casos de estômago atacado, o que fazer?

Evite destilados puros ou mais de cinco doses.

Entre uma dose e outra, consuma 300ml de água sem gás e durante o dia ou noite, prefira sucos com maior percentual de frutose: melancia, manga, goiaba, laranja, eles ajudarão na recuperação.

Mantenha as atividades físicas. Neste período não pause os exercícios, faça de forma leve uma caminhada, bicicleta no parque, nadar na piscina e outros. O sedentarismo durante esses dias aumenta o inchaço e faz com que a rotina seja mais "dolorida" para voltar. Capriche na alimentação! Não durma de estômago vazio após beber.

Faça uma refeição leve antes de deitar, isso vai melhorar (e muito) seu dia seguinte!

Evite longo períodos de jejum. Não fique mais de 5h sem comer para que a bebida não cause ainda mais intoxicação. O alimento é o principal aliado para ajudar na desintoxicação do álcool.

Larissa Mazocco, professora de Nutrição do UDF, destaca que depois de exagerar na bebida alcoólica, se o estômago começar com uma dor aguda é necessário tratar com alimentos leves ricos em amido, como pão de forma branco e batata cozida, sendo estes os mais indicados para esse quadro.Já a coordenadora do Ceunsp, orienta que para salvar o indivíduo de uma ressaca e estômago atacado, é fundamental uma alimentação saudável prévia, ricas em frutas, verduras e legumes, como fonte de carboidratos e proteínas. "O café pode ajudar também!".Mazocco dá mais algumas dicas para driblar a ressaca e estômago atacado durante e pós a folia, confira: