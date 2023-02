Idoso: dicas de prevenção e cuidados básicos para curtir o carnaval

Com a idade, a força e a potência muscular diminuem, colocando em risco a capacidade de reagir a situações de desequilíbrio, mas nada que afaste o idoso do carnaval (foto: Pashi/Pixabay )

A maior festa do mundo está chegando e não tem por que o idoso ficar de fora. É comum que pessoas da terceira idade tenham mais medo de cair na folia do carnaval, mas o medo é proporcional à insegurança causada pela possibilidade de quedas que esse idoso já possa ter sofrido em casa . As quedas são uma das principais causas de morte de pessoas mais velhas. Isso porque com a idade, a força e a potência muscular diminuem significativamente, colocando em risco a capacidade de reagir a situações de desequilíbrio.