Exagerou no carnaval? Veja dicas de alimentos que ajudam na recuperação

Aumentar o consumo de alimentos verdes, preferencialmente verde-escuro, como brócolis, couve e escarola, são ótimos no aspecto nutricional por serem vegetais ricos em fibras alimentares e vitamina C. Além disso, contam com compostos bioativos específicos que são antioxidantes.Leia também: Pílula antirressaca será vendida no Brasil. "Hortaliças como alface, rúcula e agrião auxiliam no bom funcionamento do sistema digestivo, e para quem passou um pouco da conta também é aconselhável dar uma pausa no consumo de farinhas brancas e substituir por vegetais como cenouras, beterrabas, mandiocas; legumes como, abóbora, abobrinha, berinjela, além de farelos, como a aveia", indica a nutricionista.