O que é o tratamento corporal com microagulhas revestidas em ouro

Muito usado no caso de queixas sobre o rosto e o corpo, o equipamento Morpheus foi o escolhido para refinar as curvas da influencer Virgínia Fonseca, que fez aplicações no abdômen, meio da perna, na região próxima aos joelhos e em uma cicatriz.Conforme explica o médico dermatologista Lucas Miranda, que dispõe do equipamento em sua clínica, trata-se de uma tecnologia versátil. "É um tratamento minimamente invasivo, porém muito potente, que pode ser usado para uma variedade de questões de pele , tanto no rosto, quanto no corpo. Combina a técnica de microagulhamento à energia térmica gerada pela radiofrequência, e permite ao médico unir, em um único tratamento, profundidades diferentes, atingindo diversas camadas da pele e remodelando o colágeno no rosto e no corpo", esclarece.Segundo o dermatologista, no corpo a tecnologia é indicada para quem quer reduzir flacidez , gordura localizada, celulite estrias . "Costuma ter ótimos resultados em mulheres que já tiveram filhos, como no caso da Virgínia, para ajudar na reestruturação abdominal, assim como para tratamento da parte interna do braço, coxa, glúteos, flanco e outras regiões", conta Lucas Miranda.Na influencer, foi usado também para tratar uma cicatriz, o que é viável pelo mecanismo de ação da tecnologia. "Melhora a aparência das cicatrizes, inclusive aquelas de acne e outros incômodos relacionados à textura. As cicatrizes de acne são geralmente difíceis de tratar, pois são causadas pela produção irregular de colágeno após a cicatrização. O Morpheus, por sua vez, quebra este colágeno, substituindo-o por um novo, que restaurará a aparência da pele", aponta o dermatologista.Para aplicações no rosto, é indicado para tratar a flacidez da pele, que pode acarretar outros incômodos. "Atuando de forma eficaz no caso de flacidez, tratamos também insatisfações como a papada, falta de definição facial, bigode chinês, entre outros. Nesse caso, o tratamento melhora a firmeza, a sustentação e o contorno facial."Em relação à duração do tratamento, o especialista explica que, para a face, geralmente são indicadas de uma a três sessões. Já para o corpo, de duas a três sessões. "Os intervalos entre as sessões devem ser de 30 a 45 dias e cada sessão dura aproximadamente uma hora."O dermatologista ressalta que nem tudo que funciona para uma pessoa vai funcionar para outra. "Para saber se a intervenção é indicada ou não, é necessária uma consulta individualizada, em que o médico dermatologista vai avaliar a condição da pele, expectativas e necessidades e, a partir daí, elaborar um protocolo de tratamento."