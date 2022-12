Você sabia que o cérebro cansa? Sensação pode aumentar no fim do ano

O fim do ano vai se aproximando e muitas tarefas que foram feitas com facilidade até aqui se tornam difíceis e desgastantes. O cérebro parece esgotado e com dificuldade de assimilar novos dados. Essa sensação é um sinal de que o cérebro está cansado e precisa de descanso.

O sistema nervoso central tem glutamato (aminoácido) que se acumula no córtex pré-frontal ventrolateral esquerdo. Essa é a parte do cérebro que comanda a cognição e o bem-estar neurológico, ou seja, é ela que determina no que prestamos atenção e transmite isso para o cérebro.Com o aumento do esforço cognitivo - que pode acontecer com as longas jornadas de trabalho, hora extra, trânsito, tarefas domésticas - mais difícil é manter o cérebro focado.