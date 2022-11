Saiba da relação entre os distúrbios da tireoide e o diabetes

A tireoide atua diretamente no funcionamento do coração, cérebro, fígado e rins e interfere no crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes (foto: William Priess/Unsplash ) Quando a tireoide, glândula localizada no pescoço regula o metabolismo, não funciona adequadamente, outros problemas de saúde, como o diabetes, podem aparecer. "Um distúrbio metabólico pode alterar os níveis de açúcar no sangue e aumentar a exposição dos pacientes aos riscos de desenvolver diabetes, além de dificultar o gerenciamento dos níveis de glicose na corrente sanguínea”, explica o endocrinologista do Grupo Sabin, em Franca (SP), Wilson Cunha Jr.





O médico detalha que a tireoide atua diretamente no funcionamento do coração, cérebro, fígado e rins e interfere no crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes. Ainda segundo o especialista, a glândula atua também na regulação dos ciclos menstruais , na fertilidade e no equilíbrio emocional.

Hipotireoidismo versus hipertireoidismo

"Os distúrbios na tireoide influenciam no bem-estar e têm impactos diretos na qualidade de vida dos pacientes. Por isso, é preciso observar atentamente a produção dos hormônios. Se for insuficiente, gera hipotireoidismo, que é quando o organismo funciona de forma mais lenta e faz com que coração e o metabolismo fiquem mais lentos provocando sonolência, cansaço, perda de memória , constipação intestinal, pele ressecada, e até quadros de depressão", explica Wilson Cunha Jr.

Ainda de acordo com o endocrinologista, quando há produção excessiva de hormônios, o paciente desenvolve a condição chamada hipertireoidismo, deixando organismo mais acelerado e provocando um aumento do número de batimentos cardíacos. “Além de taquicardia, é comum sintomas de mau humor, insônia, tremores, perda de peso, irritabilidade, pele úmida, aumento de calor ou suor excessivo", detalha o endocrinologista.

Exames são aliados do diagnóstico precoce e tratamento correto

Localizada na base frontal do pescoço, a tireoide é a glândula responsável pela produção e secreção de hormônios do organismo e exames clínicos ajudam a detectar possíveis problemas mais precocemente e dar início ao tratamento ideal.





“Apenas uma amostra de sangue permite verificar os níveis dos hormônios T3, T4 livre, TSH e também analisar a presença de anticorpos. Além disso, exames de imagem, como ultrassom da tireoide, ou cintilografia da tireoide, podem indicar se há presença de nódulos na glândula”, explica o endocrinologista.