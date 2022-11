Cinco costumes que homens têm e que atrapalham na hora de se relacionar

Tire um tempo para apreciar a sua parceira diariamente (foto: Mason/Unsplash)

Não se preocupar em se cuidar

Você não vai ser um bom parceiro a menos que cuide de si mesmo. Os melhores parceiros são pessoas que se importam com seu emocional, com a própria saúde física e espiritual. Cuide de si mesmo para que você tenha conteúdo para dar ao seu relacionamento.

"Aquele que não sabe a hora de ficar calado, chega sempre na hora errada, faz e fala o que não deve; rir nas piores horas. Enfim, busque o tempo certo para as coisas", explica Cauê.

Criticar demais

“Estudos apontam que as críticas são o fator principal no que se refere à insatisfação nos relacionamentos. Não critique toda hora”, detalhou Cauê Nespoli. Além disso, lembre-se de que a mulher que você gosta não tem que fazer as coisas de acordo com seu cronograma e que, criticá-la, só vai piorar a situação.

Tratar a sua parceira como já conquistada e não investir mais na relação

Quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais chances de você se acomodar e se esforçar menos. Tire um tempo para apreciar a sua parceira diariamente.

As pessoas não respondem às negativas. Elas causam um sentimento ruim e fazem com que elas entrem na defensiva. “No início, duas pessoas estranhas começam a conversar e a se conhecer. A partir daí o relacionamento é formado quando eles passam a ter mais interação e comunicação”. O relacionamento é a base de qualquer relacionamento. Então invista em assuntos para gerar interesse e fortalecer os seus laços.

A coisa mais chata que pode acontecer é alguém avisar que você está sendo um pouco chato ou com mau hálito. E essas questões podem envolver costumes entre homens e que podem atrapalhar na hora de chegar numa mulher e construir algo saudável. Mas pior ainda é não ter um filho de Deus para te dar esse toque. Afinal, “Quem avisa amigo é”.Leia também: Alma gêmea e outros 6 mitos sobre relacionamentos.