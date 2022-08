Mulheres realmente não querem que homens paguem a conta?

Como lidar com a situação?

De acordo com Maicon Paiva, especialista em relacionamentos e fundador da Casa de Apoio Espaço Recomeçar, não existe uma obrigatoriedade por gênero e o casal pode criar acordos para que a situação não seja constrangedora para ambos.



Leia também:



“É claro que existe um contexto para que muitas pessoas na sociedade deem a



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caio Castro (@caiocastro)



Um estudo do aplicativo de encontros amorosos Badoo, em 2018, ouviu mulheres da Inglaterra a respeito do pagamento de contas. No levantamento, 65% preferem pagar tudo e 35% delas preferem que o homem pague. Leia também: Alma gêmea e outros 6 mitos sobre relacionamentos. “É claro que existe um contexto para que muitas pessoas na sociedade deem a obrigatoriedade ao homem de pagar a conta no encontro. Mas no mundo moderno e em que vivemos e com o enorme movimento de afirmação das mulheres, sobretudo para combater a narrativa de que devem dar algo em troca pelo fato do homem ter pagado a conta sozinho, a regra acabou ganhando uma elasticidade em que o diálogo se apresenta como protagonista”, afirma o especialista em relacionamentos.Um estudo do aplicativo de encontros amorosos Badoo, em 2018, ouviu mulheres da Inglaterra a respeito do pagamento de contas. No levantamento, 65% preferem pagar tudo e 35% delas preferem que o homem pague.

É importante acabar com a “lei da compensação”

“Não dá para deixar de considerar a cultura machista, principalmente porque a independência financeira feminina é algo relativamente recente na sociedade. A ideia de que a mulher é dependente do homem e que ela precisa ser ‘bancada’ por ele ainda tem muita força, sobretudo em ideologias mais conservadoras e, diante do contexto abordado, querer dividir a conta é um desejo totalmente legítimo”, destaca Maicon Paiva.

O encontro não precisa acabar em um conflito, pois há outras possibilidades. "Há quem veja o ato do homem pagar a conta como cavalheirismo, sobretudo no primeiro encontro, mas é preciso entender que isso não é mais uma regra e que alinhar as expectativas em relação a isso é a melhor alternativa para evitar frustrações e constrangimento, e isso vale para todo e qualquer tipo de relação amorosa e/ou afetiva."





“Sempre proponho dividir a conta quando vou a um encontro, até porque ainda estou conhecendo a pessoa e ainda não sei a forma de pensar sobre ela. E dividir a conta não faz com que eu a veja sendo mesquinha ou algo do tipo. Claro, se a pessoa faz questão de pagar a conta, eu deixo ela a vontade, mas mostro também que não é nenhum problema rachar o que foi consumido. Não me oponho a dividir ou a pagar, pois acho que não há obrigações quanto a isso”, disse a gerente administrativa Thalissa Franco, de 25 anos.

O que fazer para evitar um climão?

O sentimento pode variar de acordo com cada pessoa. Se ele fizer questão de pagar a conta primeiro, isso não significa, necessariamente, que ele seja uma pessoa machista. E se não se sentir incomodada com a situação, você pode propor pagar na próxima vez. "Caso contrário, pode comentar que se divertiu igualmente e, portanto, nada mais justo que dividir a conta. É importante entender que um ato de gentileza pode ser feito por todos e para todos, sem diferenciação por gênero", propõe o especialista em relacionamentos.





"Quando se trata de uma relação amorosa já estabilizada, o ideal é que haja acordos entre as partes e que consigam construir uma parceria que possibilite a análise financeira de cada um. O fato do homem pagar pode e deve ser normalizado também quando se trata da mulher que, por sua vez, pode pagar a conta e isso não é nenhum problema. Se o casal tem acordos financeiros diferentes, não há problema desde que seja algo confortável para os dois", lembra Maicon Paiva.









Outra pesquisa britânica, um pouco mais antiga, de 2015, encomendada pela empresa financeira Friday Friday, diz que 29% dos homens jamais deixam a mulher pagar a conta no primeiro encontro.