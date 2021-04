Peça virtual usa cena de jantar para mostrar um machista em desconstrução

O grupo teatral paulistanovai estrear seu primeiro espetáculo on-line adulto para abordar o machismo nas relações amorosas, com o uso de uma técnica inusitada: o teatro de objetos. “Do jeito certo – Um ato sobre amor'' será transmitido nesta sexta-feira (23/4), às 21h, no canal do grupo no Youtube.

João Bresser em cena do espetáculo on-line gratuito "Do jeito certo - Um ato sobre amor'"

Rodeado de frutas, o ator João Bresser prepara receitas para receber sua amada. Enquanto apronta os pratos, fala de suas experiências amorosas, fazendo metáforas entre as frutas, preparos e relações afetivas. Ele é um homem que precisa desconstruir seu lado machista para aprender a se relacionar com sua parceira sem nenhuma opressão.

METÁFORAS

A diretora Lilian Guerra explica que essa técnica causa uma perspectiva cinematográfica no público. "Tudo é trabalhado a partir da relação do ator com frutas e receitas, de sucos a saladas, reforçando o caráter poético teatral. Isso acontece por meio da linguagem simbólica e metafórica do preparo de um jantar, que, aos poucos, revela ao público surpresas sobre os significados, os gostos e a relação entre a personagem de cena e as personagens ocultas."

“Do jeito certo – Um ato sobre amor''

Direção: Lilian Guerra. Com o Grupo Caleidoscópio. Classificação indicativa: 16 anos. Nesta sexta-feira (23/4), às 21h, no sábado, às 20h e 22h, no domingo, às 19h e 21h, e na segunda-feira (26/4), às 21h. No canal do grupo no YouTube. Gratuito

O Grupo Caleidoscópio dedica-se à pesquisa do teatro de animação desde 2003. Começou a utilizar a técnica do teatro de objetos em 2004, com a peça “O fantástico laboratório do professor Percival''. Em 2011, eles lançaram “Andersen sem palavras”, inspirado em cinco contos de Hans Christian Andersen, representados por meio do teatro de sombras.