Campanha 'Um Toque de Arte Muda o Quadro' ocupa as ruas da capital mineira

Lenço é o símbolo da campanha (foto: Reprodução/Hospital Evangélico de BH)

A campanha Um Toque de Arte Muda o Quadro, do Hospital Evangélico de Belo Horizonte, ganha a paisagem urbana da capital neste mês, quando se celebra o Outubro Rosa , movimento mundial de prevenção e combate ao câncer de mama . As artes produzidas pela Melt Comunicação, com a participação de pacientes do Centro de Oncologia da instituição, estão em sete pontos de LED de várias regiões da cidade, entre os quais empenas, bancas e painéis, com destaque para a Região Centro-Sul e os principais corredores de tráfego, como a Avenida Cristiano Machado.As redes sociais cumprem papel importante na campanha com conteúdos viralizados e, para os interessados em conhecer o projeto, está acessível a plataforma Ajude HE ( ajude.he.org.br ). A iniciativa visa ainda captar recursos para a ampliação do serviço de oncologia do hospital e para a adequação do espaço para a instalação de um novo mamógrafo, que deve chegar no início de 2023. A campanha também visa conscientizar as mulheres para a importância de atuar preventivamente em relação à doença.A Unidade de Oncologia funciona no Complexo de Serviços de Saúde do Hospital Evangélico, em Betim, e atende 1.415 pacientes da cidade e de mais 12 municípios do entorno, via Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto é resultado do trabalho conjunto dos setores de Comunicação, Imprensa e Cultura e de Captação de Recursos do Hospital Evangélico de BH, instituição filantrópica que atende 75% via SUS e 25% para clientes de operadoras de saúde e particulares."A campanha será mais uma iniciativa para que a instituição possa oferecer um atendimento de qualidade aos pacientes em tratamento de câncer. A ampliação da oferta do serviço e o novo mamógrafo são conquistas importantes para a comunidade que terá uma rede de atendimento pública mais robusta", enfatiza a gerente de Marketing e Inovação, Rosepaula Aparecida Andrade Rodrigues.Sócio da Melt Comunicação e especialista em design de consumo, Renato Kim Panelli destaca que a arte é, em sua essência, a proposição de uma questão e um convite a alguma reflexão. "Com a campanha Um Toque de Arte Muda o Quadro, o Hospital Evangélico de BH recorre a esta característica singular da arte para apresentar à sociedade mineira o problema da acessibilidade e do financiamento do tratamento de câncer, e vai além, se colocando como agente da solução. Por meio da arte, a instituição comunica sua missão para os mineiros", ressalta.A iniciativa valoriza a vida e motiva as pacientes da oncologia do Hospital Evangélico que estão em tratamento. "A nossa inspiração veio das mais de 30 aquarelas da artista plástica Monica Bonilha, com figuras femininas que retratam com leveza e sensibilidade o uso dos lenços pelas pacientes, para despertar na sociedade um sentimento de solidariedade para a causa e, consequentemente, doações que possibilitem fazer as obras necessárias", destacam a diretora de Arte e Criação, Gabrielle Goulart e o executivo de Contas e Atendimento Publicitário, Henrique Campos.A campanha foi inspirada no ato da paciente Valéria Leandro da Silva, de 41 anos, que está em tratamento oncológico desde maio de 2020 na unidade e participou do ensaio fotográfico para a confecção das peças publicitárias da campanha. Durante o atendimento psicológico, um dos serviços oferecidos, ela manifestou interesse em enviar um lenço de cabeça para a colega de tratamento Suelaine, que tinha feito a mastectomia radical no mesmo dia que ela."A gente sempre guarda um lenço. Eu quis passar para a Suelaine porque eu sabia que ela ia perder os cabelos , como eu já tinha perdido os meus. O afeto que recebemos nos ajuda no tratamento e essa troca nos permite criar uma rede de apoio que é fundamental", diz.A paciente destaca que o lenço é um adereço que recupera a auto estima da mulher porque ajuda a compor o visual e a driblar os olhares piedosos de outras pessoas. "Tem umas amarrações diferentes e muito bonitas que valorizam o rosto e a roupa", sugere.O lenço é o símbolo da campanha e ganha estampas exclusivas da artista plástica Monica Bonilha. Entre as ações programadas para arrecadar recursos também está um leilão virtual.