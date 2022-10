Outubro Rosa: campanha de conscientização é incentivo para mamografia

Entre outubro e dezembro, nos últimos anos, número de mamografias aumentou em 33%, 39% e 22%, respectivamente (foto: André Kaze/Divulgação)



Estudo publicado recentemente apontou que a campanha de conscientização sobre o câncer de mama Outubro Rosa aumenta o número de mamografias realizadas em outubro e nos dois meses seguintes, no Sistema Único de Saúde (SUS). Os índices de alta são de 33%, 39% e 22%, respectivamente, de acordo com a pesquisa “Does Pink October really impact breast cancer screening?”.

O levantamento ainda aponta valores abaixo da média mensal nos demais meses. Não houve diferença considerando as diferentes regiões do país ou faixa etária. Foram analisados dados de janeiro de 2017 a dezembro de 2021, com comparação estatística dos quatro trimestres do ano.

De acordo com Andrea Cianfarano, radiologista da Clínica Imax, de Curitiba, o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura e torna o tratamento menos agressivo. “As campanhas de conscientização são indispensáveis, bem como a realização da mamografia conforme a indicação médica. Fazer os exames periodicamente é a única forma de detectar possíveis nódulos ainda no início, pois eles só se tornam palpáveis quando estão maiores, em casos avançados”, explica.

A mamografia de rastreio anual deve ser feita a partir dos 40 anos para mulheres de risco habitual e a partir dos 30 para pacientes de alto risco





ESTÁGIO MAIS AVANÇADO Pesquisa publicada no The British Medical Journal (2020) aponta que o risco de morte aumenta 13% a cada semana de atraso do início do tratamento e um levantamento feito pelo Hospital Erasto Gaertner, de Curitiba, instituição referência no tratamento para câncer no Paraná, mostra que os casos da doença aumentaram em 30% no estado, nos anos de 2021 e 2022. Ainda revela que os tumores têm chegado para tratamento em estágios mais avançados, principalmente de pacientes que têm câncer de mama ou de intestino.

Andrea Cianfarano ressalta que sem o diagnóstico é impossível realizar qualquer medida terapêutica. "Os exames de rastreio são indispensáveis. A partir dos laudos de exames, a paciente pode ter acesso ao tratamento adequado para o seu caso."

A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a mamografia de rastreamento anual a partir dos 40 anos, para mulheres de risco habitual, e a partir dos 30 anos para mulheres de alto risco. Aquelas que apresentam qualquer tipo de sintoma devem procurar auxílio médico o mais rápido possível, inclusive as jovens.

É o caso de Camila Vaticola dos Santos, que conta como o diagnóstico precoce foi primordial para o seu caso. “Foi considerado de alto risco, pois eu descobri o câncer muito cedo, aos 23 anos. Senti um carocinho no banho e no dia seguinte já busquei auxílio médico. Se não tivesse dado bola para aquele carocinho, talvez hoje eu não tivesse mama. Se eu tivesse esperado um ou dois meses para buscar o médico eu poderia ter passado por uma mastectomia, porque aquele carocinho teria crescido e se transformado em um nódulo maior. Hoje, cinco anos depois, estou bem, recebi o presente de ter engravidado e sou mãe”, comemora.





MEDO A Clínica Imax está organizando uma campanha, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da realização desse exame, tornando-o mais acessível para as mulheres.

Cristiane Spadoni, radiologista e idealizadora da campanha, conta que é muito comum o relato de medo das mulheres que precisam fazer a mamografia. “Receio de sentir dor ou de receber o diagnóstico de câncer. Nosso trabalho tem o objetivo de mostrar que o câncer de mama pode ser curado, principalmente se identificado no início. Além disso, o desconforto da mamografia é rápido e passageiro e traz benefícios imensos, que podem garantir a saúde e a vida da paciente.”

Neste ano, a clínica oferece 50% de desconto na realização de tomossinteses (um tipo de mamografia mais precisa), 25% de desconto na mamografia e vai doar todo o valor arrecadado com a venda de produtos da campanha para a Anjo Sem Asas.