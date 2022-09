Mulheres de 30: visagista revela cortes e colorações ideais

Chanel semi-reto (foto: Fabio Oliver/Divulgação )





A indústria da beleza é movimentada basicamente pelo público feminino, apesar de os homens estarem se cuidado mais nos últimos anos. Dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), de 2017/2018 indicou que as mulheres gastam o dobro de dinheiro com os serviços de beleza se comparadas com os homens.





Cada vez mais popular e conhecido, o serviço de visagismo é um dos mais procurados pelas mulheres ultimamente. "O visagismo é uma técnica que alinha a imagem da pessoa ao objetivo pessoal e profissional dela. Não basta ser. Tem que parecer. A maneira como você se mostra para o mundo diz muito. Isso inclui tipo de corte, coloração, comprimento do cabelo , roupa, postura e maquiagem. Estamos nos comunicando o tempo todo", explica Fabio Oliver, hair designer e visagista.





Quais são os cortes ideais para as mulheres na faixa dos 30 anos?





%u25CF Blunt bob

%u25CF Chanel semi reto

%u25CF Shaggy hair

Colorações mais populares:

%u25CF Canela e bronze

%u25CF Cappuccino hair

%u25CF Sand Blonde

%u25CF Mel dourado





O visagista e empresário explica que, geralmente, conforme a idade vai avançando, as mulheres tendem a optar por cortes e cores de cabelo mais práticos . "Elas preferem cabelos mais sofisticados e de baixa manutenção", revela Fabio Oliver.

Shaggy hair, cor Brunette avelã (foto: Fabio Oliver/Divulgação )





Por conta disso, muitas mulheres procuram ajuda profissional para adaptar sua imagem pessoal ao momento que estão vivendo. "O visagismo ajuda a criar a identidade visual de uma pessoa e revela suas qualidades interiores de acordo com o que você quer mostrar. Em um ambiente corporativo, por exemplo, sempre optamos por linhas mais retas com leves traços diagonais. Isso cria uma imagem de serenidade, credibilidade e acessibilidade", diz.





Fabio Oliver explica que não adianta imitar o corte da amiga, por exemplo, se o momento profissional de ambas for diferente.





"O corte e a cor sempre levam em consideração o objetivo. A ideia é sempre criar uma imagem personalizada. É por isso que um corte e uma coloração funcionam perfeitamente para uma pessoa e não funcionam para outra. Depende da personalidade dela, do trabalho que exerce, da autoimagem, da forma como ela própria se enxerga, da relação dela com o espelho. O visagismo não cria uma nova mulher. Ele molda a personalidade que já está ali dentro e que vai ajudar a pessoa a se sentir ainda mais segura para buscar seus objetivos profissionais e na vida social", destaca Fabio Oliver.