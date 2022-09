LSD associado à terapia pode reverter quadros de ansiedade e depressão

No presente estudo, publicado recentemente na revista Biological Psychiatry, os pesquisadores começaram a descobrir se a terapia assistida por LSD poderia tratar a ansiedade com segurança e eficácia (foto: Agência Brasil )





Uma nova pesquisa descobriu que doses relativamente altas de LSD, combinadas com terapia, podem fornecer tratamento rápido e duradouro para depressão e ansiedade.





Estudos de pesquisa clínica estabeleceram que a psilocibina e o MDMA podem efetivamente reduzir os sintomas de ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) , especialmente quando combinados com terapia.





Animados pelo sucesso desses novos estudos, os pesquisadores estão realizando outros experimentos para descobrir se o LSD, a cannabis ou outras drogas proibidas pelo governo federal também podem aumentar a eficácia das terapias tradicionais.









No presente estudo, publicado recentemente na revista Biological Psychiatry, os pesquisadores começaram a descobrir se a terapia assistida por LSD poderia tratar a ansiedade com segurança e eficácia. Este estudo duplo-cego, controlado por placebo, de dois períodos e ordem aleatória, foi realizado em dois centros médicos na Suíça, o berço do LSD.





"Primeiramente, queríamos confirmar um estudo piloto sobre os efeitos do LSD em pacientes com ansiedade e doenças com risco de vida", disse o autor do estudo Matthias Liechti, professor de farmacologia clínica do Hospital Universitário Basel, ao PsyPost.





"Em segundo lugar, também queríamos explorar os benefícios terapêuticos em pacientes com transtorno de ansiedade, como transtorno de ansiedade geral e sem a doença somática. Além disso, queríamos usar LSD em vez de psilocibina, que é mais comumente usada na pesquisa psicodélica moderna, para ampliar o campo", completou.





Os pesquisadores recrutaram 20 pacientes diagnosticados com câncer ou outras doenças potencialmente fatais e 22 pacientes com transtornos de ansiedade não relacionados a doenças físicas. Ao longo de dois períodos de tratamento de 24 semanas, cada sujeito completou duas sessões de terapia. Para a primeira dessas sessões, os indivíduos foram selecionados aleatoriamente para tomar 200 microgramas de LSD -uma dose relativamente alta - ou um placebo. Os indivíduos foram automaticamente inscritos no grupo oposto durante a segunda sessão para garantir que cada paciente recebesse a terapia com LSD uma vez.





Os médicos acompanharam os sintomas de ansiedade e depressão dos pacientes usando escalas de avaliação padrão em cinco visitas de estudo separadas, distribuídas ao longo de cada período de 24 semanas. O estudo relata que "o LSD produziu fortes reduções de ansiedade, depressão e sintomatologia psiquiátrica geral em comparação com o placebo". Essas reduções foram mais fortes 2 semanas após a terapia, mas os indivíduos ainda mostraram melhorias significativas 16 semanas depois.





"O LSD pode ter benefícios terapêuticos em transtornos de ansiedade e também reduzir a depressão", disse Liechti ao PsyPost. "Os efeitos terapêuticos se estabeleceram rapidamente e foram sustentados por até 16 semanas após o tratamento." Mas devido ao tamanho relativamente pequeno do estudo, ele sugeriu que "são necessários mais estudos para confirmar esses efeitos".





Os autores do estudo também observaram que "o LSD produziu alterações marcantes da mente e experiências agudas muito positivas em geral". Ainda mais importante, os pesquisadores descobriram que esses efeitos positivos estavam diretamente associados à redução dos sintomas a longo prazo, "indicando que os efeitos positivos agudos dos psicodélicos podem servir como um preditor e biomarcador de resposta ao tratamento". Apenas um paciente teve uma reação ruim ao LSD, mas se recuperou completamente em 24 horas.