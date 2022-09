Campanha #UmFlashSalva alerta para sinais do retinoblastoma

O retinoblastoma é um tipo de tumor que tem origem na retina, uma camada do olho, e acomete, principalmente, crianças com até 3 anos (foto: Pexels/Reprodução)





Para lembrar o "Setembro Dourado" e o Dia Nacional de Conscientização do Retinoblastoma (18/9), o Hospital do GRAACC, referência no tratamento de casos de alta complexidade de câncer infantojuvenil, em parceria com a Ogilvy Brasil, divulgam a Campanha #UmFlashSalva. Será uma semana inteira de ações focadas nas redes sociais, que prometem levar informação e conhecimento de forma didática para pais e responsáveis sobre os principais sinais de alerta para identificar a doença.





"Em mais de 60% dos casos de retinoblastoma, o tumor pode causar leucocoria, que é um reflexo anormal da pupila quando exposta à luz conhecido como 'reflexo do olho de gato'. O simples ato de filmar ou fotografar com flash uma criança brincando, ou em qualquer outro momento de descontração, é capaz de mostrar um problema grave", orienta a Dra. Carla Macedo, oncologista pediátrica do GRAACC. "Entretanto, não podemos esquecer que o exame oftalmológico periódico é muito importante nas crianças", comenta a médica.

"Neste segundo ano da campanha #UmFlashSalva, temos a oportunidade de amplificar ainda mais a informação sobre o diagnóstico precoce do câncer de olho infantil. Tirar uma foto com flash, algo acessível a todos, é o que incentivamos. Se um reflexo branco aparecer, precisa levar a criança ao oftalmologista. O Show da Luna! participa ainda mais da campanha neste ano, fazendo a mensagem do GRAACC ganhar força", ressalta Claudia Pimenta, diretora de criação da Ogilvy Brasil.





O retinoblastoma é um tipo de tumor que tem origem na retina, uma camada do olho, e acomete, principalmente, crianças com até 3 anos. A boa notícia é que a maioria dos pacientes com este tipo de câncer é curada. Para isso, o tumor precisa ser identificado em fase inicial e tratado em centros especializados, como o GRAACC. No último ano, foram atendidos e tratados no hospital mais de 60 novos casos desse tipo de câncer com taxa média de cura de 90%.





Lançamento - Campanha 2022





O lançamento oficial da campanha #UmFlashSalva está marcado para sexta-feira (16/9), a partir das 10 horas, no Hospital do GRAACC. A estrela será a personagem Luna, da série infantil O Show da Luna!, uma menina de 6 anos curiosa e apaixonada por ciência.





Diversos influenciadores digitais foram convidados para participar das ações e serão responsáveis por responder todas as dúvidas e curiosidades da Luna sobre o retinoblastoma. A mecânica é dar dicas da utilização do flash em fotos, conectando a questão do "olho de gato". O formato será em vídeo e postado em todas as redes sociais do Hospital do GRAACC a fim de viralizar a ação para alcançar e engajar ainda mais pessoas para que sigam esse movimento.





De olho nos olhinhos





Como parte das ações de conscientização, o Hospital do GRAACC se uniu a outras instituições para apoiar a iniciativa dos jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin, que acontecerá em São Paulo e em diversas outras cidades. O corpo clínico do hospital marcará presença no evento, para tirar dúvidas da população, no sábado (17/9), às 10h, no Parque Ibirapuera.





Cartilha sobre retinoblastoma