TEArteiro: seminário aponta a arte como fonte para lidar com o autismo

A prática das artes promovem resultados efetivos no desenvolvimento de habilidades em pessoas com TEA (foto: e Hatice EROL por Pixabay )



LEIA MAIS 08:22 - 17/08/2022 A jovem com autismo aprovada em medicina que derruba mitos sobre condição no TikTok

08:43 - 16/08/2022 Manual ensina habilidades básicas para pessoas com autismo

04:00 - 05/06/2022 Psicanalista mineira lança livro que desmistifica o autismo

O TEArteiro é um seminário internaciol que irá disseminar como é possível desenvolver habilidades sociais e funcionais em pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), utilizando a arte como ferramenta. Ele ocorrerá nos dias 23 e 24 de setembro, no teatro do World Trade Center, em São Paulo. Há ingressão on-line ou presencial.Com base em estatísticas americanas, estima-se que no Brasil exista 4 milhões de pessoas com TEA. O Seminário dará visibilidade ao estudo científico que visa validar que a prática das artes promovem resultados efetivos no desenvolvimento de habilidades em pessoas com TEA.

@eyecontactlivesshapedbyautism, além de ser professora e curadora de festivais de artes para pessoas com autismo. E esse seminário irá demonstrar, reforçar e incentivar que a Cog Life Arts. O TEArteiro é organizado por Grazi Gadi, publicitária e artista-plástica, brasileira residente em Weston, na Flórida (EUA). Ela é fundadora de projeto social de acolhimento às mães de crianças com autismo, chamado, além de ser professora e curadora de festivais de artes para pessoas com autismo. E esse seminário irá demonstrar, reforçar e incentivar que a arte pode ser um suplemento no desenvolvimento de habilidades importantes para pessoas com TEA. E também por Flávia Gusmão, baiana, residente em São Paulo, emprendedora social, mãe da Maria Clara e do João Pedro, que tem TEA. Há dois anos, ela fundou a plataforma de artes criadas por pessoas com TEA, chamada





O evento tem como embaixadores Marleno Sotelo, diretora-executiva do campus Els Autism Foundation. Há mais de 25 anos, ela trabalha com indivíduos de todas as idades com transtorno do espectro autista e outros transtornos do desenvolvimento. E também Carlos Gadia, médico, com residência em neurologia pediátrica e especialização em epilepsia infantil e neurofisioligia clínica.







O TEArteiro se destaca por apresentar renomados profissionais da saúde que irão falar como desenvolver halbilidades em pessoas com TEA por meio da arte. Serão três palestrantes internacionais e muitas interativas. Haverá apresentações de pessoas com TEA. E outros irão contar suas histórias. Terá ainda oficinas de artes abertas ao público.

Multidisciplinaridade no tratamento do autismo





O Seminário TEArteiro é para todos que se relacionam com o univerno do TEA, desde as famílias de pessoas com autismo, até profissionais da saúde e educação, e aqueles que acreditam que a arte é transformadora e inclusiva.

Para saber mais detalhes do Seminário TEArteiro basta clicar aqui