Psicóloga mineira conquista certificação internacional para atuação com autismo

(foto: Caleb Woods/Unsplash/Banco de Imagens)

Para Gleice, um dos encantos do trabalho com o autismo é enxergar na criança que apresenta algum atraso no desenvolvimento a possibilidade de superar limitações (foto: Thamar Rodrigues/Divulgação)

traz para Minas Gerais um feito inédito em relação ao. É a primeira do estado e figura entre 15 terapeutas no Brasil de(ESDM, na sigla em inglês para),que se refere a método e qualificação originados na, com premissas diferenciadas para osurgiu e vem sendo aprimorado depois de anos de pesquisas no. É alicerçado em, o que significa permitir que a criança aprenda brincando, desenvolvendo habilidades essenciais para explorar o mundo e melhorar as relações interpessoais.Gleice tem 37 anos e formou-se em psicologia em 2012. Natural e residente em, logo começou a trabalhar no consultório de uma professora, que tinha atuação com o autismo. Desde já teve contato e experiência com a área, para a qual decidiu se especializar depois de dois anos da conclusão da graduação. Para ela, um dos encantos desse tipo de atendimento é enxergar na criança, que apresenta algum atraso no desenvolvimento, a possibilidade de superar limitações.Para Gleice, são alguns os desafios ao lidar com o autismo. O primeiro é a respeito da- há que se assumir o problema para afinar o enfrentamento. Em outra análise, também existem dificuldades em começar as intervenções médicas quando a criança autista tem uma idade mais avançada. "Entre os sinais da presença do autismo, estão a baixa qualidade do contato visual e atrasos na comunicação e linguagem", explica a psicóloga.E muito parte, justamente, pelo. "Quando se chega a esse diagnóstico, para pais e mães o mundo pode parecer desabar. Com o começo e o decorrer da prática clínica, começam a se abrir novas janelas. São transformações que acontecem quando escolhido o caminho certo. Para muitos familiares que tinham o sonho de ter um filho saudável e isso não acontece, com o tratamento esse sonho desponta novamente no horizonte", diz.Pelo modelo Denver, as crianças são encorajadas a aperfeiçoar suas habilidades linguísticas, sociais, cognitivas, de reciprocidade e afeto, entre outras aptidões. O método estabelece práticas com duração entre 15 a 20 horas semanais no atendimento ao autista, e em sua própria casa. A família é orientada quanto a um plano de intervenções, concluindo uma lista de ações, entre elas diretrizes sobre:O modelo chama pais e terapeutas para aplicar, que reforcem comportamentos positivos e, entre outros pontos primordiais que o caracterizam, também estão:. "Eu sabia da existência desta certificação e busquei me qualificar para oferecer aos meus pacientes e na minha região uma prática baseada em evidências científicas", conta.A abordagem terapêutica tem efeitos afirmados em crianças autistas com idade entre um e quatro anos e, em 2012, figurou nacomo