Artes visuais contribuem para a saúde física e mental

As crianças acabam desenvolvendo um alto grau de concentração devido às práticas lúdicas e aos exercícios direcionados (foto: Arquivo Pessoal)



Comprovadamente, as intervenções de arte geram benefícios para a saúde física e mental. Estudo divulgado em 2019 – considerado o mais completo sobre o assunto – pelo Escritório Regional para a Europa da Organização Mundial da Saúde (OMS) analisou mais de 900 publicações globais e concluiu que as atividades artísticas podem ajudar na concentração, na memória, no controle da ansiedade, na capacidade motora, no desenvolvimento cognitivo, no bem-estar e até mesmo na redução da pressão arterial e da dor decorrente de tratamentos.

Entre as artes observadas pela pesquisa, as visuais representam uma forma de expressão que, segundo o coordenador da Casa dos Quadrinhos, Régis Luiz, estimula o potencial criativo, o desenvolvimento emocional e as habilidades sociais.

Pietro Menezes Quadros, de 20 anos, tem transtorno do espectro autista e seu primeiro contato com as artes foi na Casa dos Quadrinhos. “Pietro faz o curso técnico e é notória sua evolução. Ele se sente seguro e confortável em socializar com os colegas e professores”, afirma Régis Luiz, que também é ilustrador.

Régis Luiz coordena a Casa dos Quadrinos: "Qualquer um pode se descobrir um artista" (foto: Arquivo Pessoal) As artes visuais trouxeram ganhos para Elisa Cabral Barros, de 8 anos, que tem a mesma condição de Pietro (TEA) e recentemente lançou sua primeira HQ, “Míria”, no estande da escola, no FIQ BH. “Elisa cursa arte para crianças e desenvolveu um alto grau de concentração devido às práticas lúdicas e aos exercícios direcionados”, comenta Régis Luiz.

Segundo o coordenador da Casa dos Quadrinhos, mesmo quem acredita não levar “jeito” para o desenho, ou nunca se aventurou a esboçar um boneco de palito, é capaz de aprender e se descobrir um artista. “O curso de desenho artístico, por exemplo, com duração de um ano letivo, é voltado para todos com idade superior a 12 anos. Concluído o primeiro módulo, o aluno tem sua percepção e habilidades motoras mais desenvolvidas”, declara.

Considerada a base para quem deseja se embrenhar profissionalmente pelo mundo das artes visuais e digitais, a disciplina desenho artístico oferece benefícios para além do aprendizado técnico. “A prática exercita o hemisfério direito do cérebro, que está relacionado a intuições e interpretações. O desenho como linguagem contribui para que o aprendiz possa se expressar e interpretar o mundo de uma outra forma, além de colaborar para a autoestima, à medida que percebe sua evolução.”



“Interessante notar que o curso estimula o relacionamento interpessoal entre aqueles que têm o mesmo interesse, o que gera identificação, dando início a novas amizades ou rede de contatos profissionais”, destaca.





Os participantes estudam a figura humana, anatomia, construção do esqueleto e da estruturação, perspectiva para o desenvolvimento de objetos e cenários, diferenciação de materiais (madeira, tecidos, metal) etc.

Os materiais utilizados incluem objetos de observação, modelos de gesso, objetos de natureza-morta, lápis de cor, papéis, tintas e canetas nanquim, lápis sangria e réguas. “A escola dispõe ainda de uma biblioteca para consulta”, acrescenta o coordenador.

Ao final do curso, os alunos estarão aptos para fazer retratos e caricaturas, trabalhar com cenários, projetos autorais, como quadrinhos e animação, podendo ainda ministrar oficinas de desenho. “É um curso livre, de desenvolvimento pessoal e do olhar artístico, sendo o primeiro passo para que o interessado se sinta seguro a galgar seu lugar como profissional das artes”, afirma Régis.