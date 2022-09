Conta-gotas

(foto: Pixabay)



Jornada on-line e gratuita sobre o alívio do estresse diário





Se você quer aliviar sintomas físicos e emocionais decorrentes de distúrbios mentais, a Puravida – empresa que desenvolve suplementos concentrados e alimentos saudáveis – preparou um evento on-line e gratuito para trazer conteúdo informativo e uma metodologia prática. A jornada “Calma: um passo de cada vez”, será em 8 de setembro, às 19h30, e abordará temas como gerenciar o estresse de forma saudável; os sinais mais comuns e desconhecidos; e a relação entre estresse, beleza e intestino. As inscrições podem ser realizadas em puravidaprime.com.br.

Congresso Internacional de Medicina Obstétrica





O Hospital e Maternidade Santa Joana promoverá em 14 e 15 de outubro de 2022 o seu 7º Congresso Internacional de Medicina Obstétrica, que terá como tema “Segurança e qualidade”. Destinado a obstetras e enfermeiros, o encontro será realizado no Anfiteatro da Pro Matre Paulista, em São Paulo (SP), e contará com a participação do especialista internacional Dan Farine, além de grandes nomes da obstetrícia nacional. A programação científica do evento inclui ainda três cursos, sendo um pré-congresso. As inscrições podem ser feitas pelo site gruposantajoana.com.br. Já os cursos têm vagas limitadas, sendo 30 participantes em cada um. Os inte- ressados podem adquirir o combo com os cursos no momento da inscrição on-line.

Campanha Corrente de Amor





A campanha Corrente de Amor é um instrumento de arrecadação de doações em prol do Hospital de Amor de Barreto, que ajuda a entidade na manutenção do tratamento dos pacientes e a seguir salvando vidas. Remotamente, os doadores têm a facilidade de doar pelo aplicativo Apcap do Bem ou pelo Pix (pix@correntedeamor.com.br). As doações presenciais podem ser feitas nas casas lotéricas, com o código 30912118, nos terminais de autoatendimento das agências CAIXA, por meio dos atendentes das agências dos Correios de todo o país, e nas lojas da Rede Savegnago de Supermercado. A cada R$ 10 para a instituição, o doador recebe um número da sorte para concorrer a um Jeep Renegade 0km, que será sorteado no final de outubro.

Acne em adultos





Comum na adolescência, a acne também surge na fase adulta, mas por outros motivos – o que requer outros tratamentos. “A acne adulta não tem relação com a acne vulgar da adolescência. Resistentes e ligadas a hábitos de vida, a visita ao médico é fundamental para tratar o problema”, explica o dermatologista Daniel Cassiano, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O médico afirma que o tratamento inclui sabonetes calmantes à base de extratos anti-inflamatórios, com uso duas vezes ao dia, além de manter hábitos de vida saudáveis.

Doença rara é tema

de documentário





A polineuropatia amiloidótica familiar, mais conhecida pela sigla PAF-TTR, é uma das doenças raras em todo o mundo. Ela tem origem genética e está associada ao depósito de fibras proteicas denominadas amiloides nos tecidos, mudando suas estruturas e funções. A doença afeta cerca de 10 mil pessoas no mundo e virou tema do documentário “PAF”, do programa Saúde Brasil. A produção, que pode ser assistida na íntegra no canal da TV Saúde Brasil no Youtube, se baseia em entrevistas com especialistas e testemunhos de pacientes, traçando um panorama desde os sinais e sintomas, até o diagnóstico e os cuidados a serem tomados.