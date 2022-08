Álbum de figurinhas da Copa: febre ajuda a desenvolver habilidades sociais

(foto: ANTHONY WALLACE/AFP)

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2022 já está nas bancas de todo o país. E, claro, voltou o hábito de colecionar e trocar figurinhas, que une crianças, adolescentes e adultos. "A partir dessa onda, é possível focar no desenvolvimento de habilidades sociais", afirma Filipe Colombini, psicólogo e fundador da Equipe AT, empresa com foco em acompanhamento terapêutico (AT) e atendimento fora do consultório, que atua em São Paulo. “A troca de figurinhas pode ser um momento importante de interação social e comunicação, ajudando as pessoas a formarem grupos de amizade ”, completa.