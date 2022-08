Fábrica de vacinas contra COVID: Austrália vai investir em RNA mensageiro

Previsão é produzir 100 milhões de doses de vacinas contra a COVID-19, influenza e outras doenças a cada ano (foto: Pexels/Reprodução)

A fabricante de vacinas Moderna anunciou nesta segunda-feira (15) que vai abrir uma fábrica de imunizantes baseados em RNA mensageiro na cidade australiana de Melbourne, a primeira no Hemisfério Sul.A instalação ficará localizada em uma das maiores universidades australianas, a Monash, e produzirá 100 milhões de doses de vacinas contra a COVID-19 , influenza e outras doenças a cada ano.A construção da fábrica começará este ano e deverá ser concluída em 2024.A produção das vacinas começará logo depois.Leia também: Boca seca, inflamação e lesões na língua: sequelas da COVID-19 A Moderna desenvolveu durante a pandemia a fórmula Spikevax, com base em uma técnica chamada de RNA mensageiro (mRNA).Diferentemente das vacinas tradicionais, que inoculam no receptor uma pequena dose da doença para que o organismo desenvolva anticorpos, as vacinas de RNA mensageiro utilizam uma molécula que ensina o organismo a identificar e combater um patógeno, como a covid-19.O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse nesta segunda-feira que seu país tomou esta iniciativa não apenas para promover a ciência e a saúde, mas também por uma questão de "segurança nacional".Por meio de sucessivos confinamentos, Melbourne experimentou um dos períodos mais longos de bloqueio durante a pandemia.Além disso, o país teve problemas significativos de fornecimento de vacinas."Temos que fazer mais aqui. Não podemos continuar presumindo que não há problema em estar na base das cadeias de suprimentos globais", argumentou Albanese.