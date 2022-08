Os cinco principais erros de usar maquiagem fora da validade

(foto: Jhong Pascua/Pexels)

Toda mulher tem, pelo menos, um produto de beleza vencido em sua nécessaire. Isso acontece, principalmente, quando é aquele com o qual se tem um apego emocional, o queridinho, e se quer usá-lo até o fim. Mas substâncias fora da validade podem ser prejudiciais para a pele e para a saúde, sem falar do uso em vão, pois muitos deixam de ter eficácia após o término desse prazo. Isso também vale para o produto após aberto, como pontua a dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Michele Monteiro."Muitos produtos podem ser utilizados de um a três anos depois de abertos, mas alguns duram seis meses ou menos. Um exemplo são os antioxidantes , que podem perder sua ação por oxidação. O ideal é sempre manter os frascos bem fechados e armazená-los em locais frescos, longe da luz", orienta a especialista.A maioria dos itens vem com um símbolo que permite saber o tempo de uso após iniciado. Embora essas datas sejam referências, a forma como são armazenados também influencia na vida útil.Máscara de cílios, depois de aberta, é o ambiente perfeito para a proliferação de microrganismos, portanto, esse produto não deve ser compartilhado e é ideal que o descarte seja feito após três meses de uso.Bases e corretivos duram mais tempo, de um a dois anos. No entanto, se a textura mudar, devem ser descartados antes disso. Usar produtos vencidos pode desencadear irritações, obstrução dos poros e/ou reações indesejadas à pele.Os batons duram aproximadamente dois anos após abertos. A região dos lábios apresenta uma maior sensibilidade, podendo apresentar irritações com o uso de produtos vencidos.Blush, sombra ou pó têm validade média de dois anos após abertos, e devem ser armazenados em local fresco. Qualquer produto fora da validade pode desencadear irritações no local em que for aplicado.Além de causar irritações e reações de graus variados, o efeito proposto pelo dermocosmético não será atingido. Uma dica é nunca usar o dedo para a aplicação deles e de maquiagens, pois isso aumenta a chance de proliferação de microorganismos. Para isso, é indicado usar a espátula que geralmente acompanha os produtos em pote.