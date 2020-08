Olhos de raposa: nova tendência em make

A influencer Kendra Morimoto chega ao efeito foxy eyes por meio da maquiagem: capricho no delineado (foto: Reprodução da internet)





Você já deve ter esbarrado em alguma foto de uma pessoa usando uma maquiagem cujo efeito deixa o olhar puxado e levantado. Em um primeiro momento, o foxy eyes pode parecer um simples delineado, mas, na verdade, traz detalhes específicos para chegar ao resultado que virou tendência. O uso de efeitos mais duradouros, porém, tem levantado polêmica.





A make, inspirada nos olhos da raposa, vem sendo usada por celebridades, modelos e atrizes há algum tempo. Fã de delineados, a maquiadora e influencer Kendra Morimoto, de 23 anos, logo percebeu que o foxy eyes se encaixava perfeitamente no que queria: um efeito alongado e sexy no olhar.



“Acredito que a moda tenha começando com as famosas Bella Hadid e Kylie Jenner, que são nomes que sempre vem à minha cabeça quando o foxy eyes é citado.”

Para quem já domina o bom e velho delineado, fazer um foxy eyes talvez não seja muito difícil, uma vez que a técnica consiste na junção do delineado egípcio – que realça e adiciona uma pontinha no canto interno do olho – com o gatinho, que traz um traço alongado no canto externo.



É possível, ainda, apostar nas linhas mais esfumadas, suavizar o canto interno ou externo do olho ou mesmo se jogar nos traços pretos marcados e gráficos; vai de acordo com a preferência pessoal.





Para Kendra, não existe uma regra a ser seguida, mas compartilha o que funciona para ela: “Gosto de usar um pincel chanfrado e a pastinha para sobrancelha na cor mais escura, acho bacana quando traz um efeito mais natural e menos marcado. Após delinear os traços, venho com uma sombra por cima para fixá-los e aumentar esse efeito alongado”.





PROCEDIMENTOS









Segundo a médica dermatologista Ana Carolina Rocha, muitas pessoas têm se espelhado em Bella Haddid e outras celebridades e procurado alternativas para obter o olhar de raposa.



As opções vão da própria maquiagem até cirurgia – denominada blefaroplastia ou ritidoplastia –, mas os procedimentos menos invasivos, feitos em consultório, são os mais realizados. “Porém, é fundamental que haja indicação. A escolha deve ser planejada com Médico de confiança.”





O procedimento de consultório, conhecido como lifting de sobrancelha, é feito a partir de uma combinação de técnicas com uso da toxina botulínica em regiões específicas associado ao preenchimento da cauda do supercílio, visando repor a perda de gordura profunda que serve de estrutura para a sobrancelha arqueada.



Em alguns casos, o preenchimento de têmpora também pode ajudar a estruturar essa região. Em seguida, fios à base de ácido poli-l-láctico são utilizados para reposicionar os tecidos e firmá-los na posição desejada.





O resultado final confere aspecto de rabo de cavalo apertado e costuma durar mais ou menos um ano. Todo procedimento, mesmo que minimamente invasivo, envolve riscos. Por isso, Ana Carolina alerta que apenas médicos podem realizá-los e que existem contraindicações ao lifting para alguns casos.





Para Ricardo Morschbacher, professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, o interesse por esses procedimentos nem sempre leva em consideração a anatomia complexa e delicada dos olhos e, por isso, um oftalmologista deve ser consultado nos casos de cirurgia.



“As pessoas deveriam se perguntar: o meu olho está bem para uma cirurgia? Devo me submeter a um risco cirúrgico sistêmico?. Infelizmente, é mais comum a procura por orientações quando algo dá errado, após os procedimentos.”





DEBATES





O foxy eyes tem gerado debates calorosos na internet, com o questionamento: seria essa uma tendência que carrega preconceito e opressão?. Para a estudante de engenharia florestal Mayara Yukari, de 22, que tem descendência japonesa, trata-se, sim, de um tipo de apropriação da cultura asiática.



“O que predomina nos traços da nossa origem são os olhos puxados e, querendo ou não, muita gente já passou por situações constrangedoras por ter o olho nesse formato. Não considero o foxy eyes algo racista, porque não insulta a nossa aparência, mas é importante parar para pensar que a utilização dessa técnica é vista como algo atraente e bonito, só que alguns asiáticos a consideram algo engraçado ou feio.”





Ela afirma que a técnica começou a fazer sucesso quando bandas de K-Pop – gênero musical originado na Coreia do Sul – passaram a ter mais visibilidade e a aparência tornou-se tendência.



“Não me sinto oprimida por quem usa essa maquiagem, mas me sinto desrespeitada por pessoas que fazem procedimento estético e tiram fotos segurando as têmporas. Nossas características não são algo da moda, para ser bonito em outras pessoas”, diz Mayara. “Sofri bullying a minha infância e ouvi piadas sobre minha aparência.”





* Estagiária sob supervisão da subeditora Sibele Negromonte