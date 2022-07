Febrasgo: campanha para conscientização da nutrição na gestação e pós-parto

A campanha Nutrindo o Amor promove informações que propiciam ingestão de maior qualidade nutricional em meio a tentantes, gestantes e puérperas (foto: PublicDomainPictures/Pixabay)



Depois de um ano ocorrendo em ambiente exclusivamente digital, com conteúdo nas redes sociais e sites, além de lives informativas, e uma vez passada a fase mais aguda da pandemia, que limitou atividades presenciais, especialmente com a participação de gestantes, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) promoverá no próximo dia 29 de julho, em Recife (PE), evento para celebrar a campanha Nutrindo o Amor.





As pacientes que frequentam semanalmente o CISAM/UPE, hospital referência no atendimento à mulher no estado, poderão participar de uma programação com palestras e rápidas experiências gastronômicas alinhadas aos propósitos da campanha: levar informação e oferecer dicas práticas sobre nutrição com alimentos regionais, sem gastar muito.

A chef Negralinda, empreendedora social, presidente do Instituto Negralinda, projeto que impulsiona mulheres empreendedoras em Pernambuco, e proprietária do Bistrô Negralinda, é destaque da programação. Em sua participação, ela oferecerá um menu aos presentes. “É muito importante poder participar e contribuir com um evento que envolve mulheres. Fico feliz pela oportunidade de unir o Instituto e o Bistrô Negralinda neste evento tão importante de alimentação saudável para mulheres grávidas ”, completa.

“Além de poder oferecer informação gratuita de qualidade, a Febrasgo realizará uma intervenção com ações variadas para gerar experiência no próprio hospital, com uma feira ao ar livre, apresentação de vídeos e materiais informativos dentro do hospital, de forma acessível, para que as pacientes fiquem confortáveis em prestigiar a campanha”, comenta Agnaldo Lopes, presidente da Febrasgo.





"Nutrição é um aspecto muito importante na saúde da mulher, principalmente quando grávida. Lembrando que a anemia, muitas vezes causada por questões nutricionais, é endêmica no Brasil, especialmente no Nordeste. Muitas vezes, as mulheres têm dificuldades orçamentárias, mas podemos dar sugestões de alimentação saudável, buscando adequar o custo (baixo) com a qualidade do alimento. Por isso, promover uma ação tão importante assim, no CISAM, é de extrema felicidade. É um marco que consagra um projeto tão grandioso como Nutrindo o Amor", finaliza Olímpio Barbosa de Moraes Filho, diretor clínico do CISAM e diretor da Febrasgo, ao exaltar a importância desse olhar, tanto para a mulher quanto para o bebê que está sendo gerado.