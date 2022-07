Evento de levantamento de pesos tem participação de medalhistas em BH

(foto: CTLPOFit/Divulgação)

O encontro entre esporte, turismo e cultura dá o tom para o 1º Simpósio Internacional de Levantamento de Pesos, realizado pela Belotur dentro do projeto BH Em Peso, marcado para 27, 28 e 29 de julho em Belo Horizonte. Idealizado pelo atleta, treinador e professor Rafael Almeida, mestre e doutor em Ciências do Esporte, e especialista em levantamento de pesos pelo Comitê Olímpico Brasileiro, o evento é destinado a quem deseja se capacitar em uma das modalidades esportivas mais antigas do mundo, presente desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos, aplicada como ferramenta para preparação física e promoção da qualidade de vida Participam referências na área, como Fernando Reis, multicampeão e recordista dos jogos Pan Americanos e sua equipe F. Reis Weightlifting, Maxim Agapitov, presidente da Federação Russa de Levantamento de Pesos, além do próprio Rafael Almeida, que também é gestor do único centro de treinamento especializado na modalidade na capital mineira, e único especialista em levantamento de pesos (LPO) certificado pelo Comitê Olímpico Brasileiro em BH.Estão previstos três dias de qualificação na categoria de alto rendimento. Além da parte esportiva, também uma programação cultural com as apresentações da Coaduna Cia de Dança, do músico Gustavo Andrade, do pianista Leo Laporte e da cantora e bailarina Dani Guimarães. Na gastronomia, o encontro contará ainda com a presença do chef Romeu Neves, visitas guiadas e almoços em pontos turísticos e tradicionais da cidade.As aulas do projeto BH em Peso vão acontecer no auditório da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da UFMG, e no Estádio do Mineirão. As vagas são limitadas e haverá transmissão ao vivo do curso para quem não estiver presente.O levantamento de pesos (LPO) é um esporte olímpico praticado há milênios e é uma importante ferramenta de preparação física de atletas de alto rendimento de outras modalidades, como judô, ginástica olímpica e futebol. Considerada uma das atividades físicas mais democráticas, não exige altura, peso, idade ou qualquer outra condição especial para o início da prática."Na China, algumas crianças começam a treinar a partir dos seis anos. No meu centro de treinamento de levantamento de pesos LPOFit, tenho alunos de nove anos e idosos com mais de 70 anos", diz Rafael Almeida, pontuando que, ao contrário do que se imagina, esse é um dos esportes que apresentam menor índice de lesão - 0,0017 para cada 100 horas de prática. No futebol, as chances de se machucar são 350 vezes mais altas."É uma terapêutica importante para tratar certas lesões na coluna , no quadril e nos joelhos. Além disso, o aumento da força, ocasionado pelo treinamento, pode reduzir em mais de 50% a possibilidade de ocorrência de lesões em outras situações, além de aumentar a densidade óssea, fator importante para evitar fraturas e quedas em idosos", esclarece Rafael Almeida.O LPO consiste em duas provas, o arranco e o arremesso, mas para quem vai começar na modalidade, os exercícios iniciais são feitos com o próprio corpo e elásticos, até progredir para o levantamento de pesos. "Três aulas semanais com duração de uma hora são suficientes para obter excelentes resultados com qualidade de vida: gasto calórico aumentado, melhora cardiovascular, aumento de força, massa muscular e densidade óssea. Por isso é bastante indicado para mulheres na menopausa ", aponta.Os benefícios são comprovados cientificamente. Um estudo da Universidade Estadual de Iowa, nos Estados Unidos, publicado na revista Medicine and Science in Sports and Exercise, constatou que levantar peso por menos de uma hora por semana pode reduzir o risco de ataque cardíaco ou de derrame cerebral em até 70%.Destinado a todos os grupos etários, o levantamento de pesos também impacta positivamente a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. É que acontece com o projeto idealizado por Rafael Almeida, o Levantando Sonhos. As atividades são voltadas para crianças e jovens entre 9 e 16 anos das comunidades do Morro do Papagaio, Acaba Mundo e entornos da Zona Sul de Belo Horizonte.Realizado no Centro de Treinamento LPOFit (CTLPOFit), através da Associação Ciência e Esporte (ACE), o programa de promoção social, profissional, para a saúde e educação, é gerenciado por Rafael Almeida e conduzido pela treinadora Nelise Antunes, professora de educação física e especialista em treinamento esportivo pela UFMG."Levantando Sonhos abre novas perspectivas em todos os âmbitos da vida de crianças e adolescentes de baixa renda. Representa uma oportunidade de carreira. O futuro atleta poderá usufruir de diversos benefícios, como participação em eventos internacionais, premiações, bolsas atleta (estadual, nacional e internacional) e de estudos, além de incentivos públicos e privados. Tão importante quanto, o projeto contribui para a melhora da saúde física e mental dos participantes, o que reflete na autoestima e nas relações interpessoais", descreve a professora.Nelise Antunes acrescenta que a modalidade LPO, que desenvolve força, flexibilidade, condicionamento cardiorrespiratório e coordenação, também atua na melhoria de aspectos cognitivos e na qualidade do sono. "Incentivamos os alunos a participar das nossas reuniões científicas para que sejam parte ativa do processo de formação e estejam conscientes da importância de todas as etapas. A partir do momento em que o jovem está integrado e comprometido, é convidado a participar de competições conforme o seu rendimento", informa.Desde sua criação, em outubro de 2020, 20 jovens passaram pelo Levantando Sonhos, e por dois anos consecutivos a equipe foi eleita a melhor do Campeonato Estadual de Levantamento de Pesos, além da conquista de duas medalhas de ouro no Campeonato Nacional e sete medalhas na competição estadual. "Dois dos nossos esportistas são medalhistas nacionais e foram contemplados pelo programa bolsa atleta. No CT LPOFit nossos jovens têm, ainda, a oportunidade de estar em contato com atletas experientes que participaram de competições internacionais", ressalta Nelise.Todo o trabalho é realizado de forma voluntária, com colaboração dos professores e alunos do CT LPOFit. Atualmente, participam do projeto sete alunos com idade entre 13 e 16 anos.