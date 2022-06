Congresso Brasileiro de Cardiologia Intervencionista será em BH

Congresso retornará de forma presencial, entre os dias 29 de junho e 1º de julho, no Pavilhão de Exposições do Expominas (foto: Myriams-Fotos/Pixabay ) A Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI) promove um congresso nacional de cardiologia intervencionista. Depois de dois anos, devido à pandemia da COVID-19, o congresso retornará de forma presencial, entre 29 de junho e 1º de julho, no Pavilhão de Exposições do Expominas, em Belo Horizonte. O evento contará com casos internacionais e nacionais ao vivo, training village com simuladores diversos, além de novidades científicas e tecnologias inéditas na área.

Congressso com convidados internacionais





O congresso terá em torno de 1.500 participantes e mais de 35 expositores, além de 10 convidados internacionais confirmados que fazem parte das grandes lideranças da área fora do Brasil.



Haverá uma sala principal na qual será abordado o tema “O Estado da Arte da Cardiologia Intervencionista” e salas dedicadas às áreas de intervenção percutânea coronária, estrutural, congênita e extracardíaca e uma específica para os profissionais da enfermagem. Acontecerá também a demonstração de casos a partir de renomados centros internacionais ao redor do globo, e também de destacados centros nacionais da cidade de Belo Horizonte, além de sessões conjuntas com importantes entidades nacionais e internacionais.



Recorde de trabalhos e robótica



Devido à submissão recorde de trabalhos, também haverá muitas sessões dedicadas à apresentação de temas livres e casos clínicos, os quais concorrerão à premiação como forma de incentivo ao desenvolvimento da ciência nacional.



Outro destaque do evento serão os simpósios que acontecerão ao longo da programação. Sobre a programação científica, Breno Falcão, diretor científico da SBHCI e coordenador científico do evento diz: “Procuramos elaborar uma programação científica com enfoque prático e abrangente, tratando dos principais avanços, desafios e dilemas da nossa especialidade, trazendo atividades em diversos formatos.”





De fato, uma novidade do congresso será um centro de capacitação e treinamento por meio de simuladores e até robótica, que promete capturar a atenção dos participantes. Ele será chamado “Training Village” e possibilitará uma experiência única em tratamentos inovadores e novas tecnologias. Também será possível acompanhar tratamentos e demonstrações de casos que acontecerão ao vivo.Leia também: Hábitos saudáveis: o coração agradece.

“Paralelamente ao nosso evento será realizado o congresso mineiro de cardiologia e haverá um intercâmbio de palestras, o que o enriquecerá ainda mais o encontro”, diz Ari Mandil. E tudo isso acontecerá de forma muito segura, já que há um infectologista que em conjunto com os órgãos públicos está acompanhando todos os passos da sua feitos para que não haja risco em relação à COVID-19.