Medicamento elimina 100% de tumores no reto

A droga ataca as células cancerígenas, fazendo com que o sistema imunológico dos pacientes consiga destruí-las completamente (foto: Pixabay)





Pesquisadores do Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, em Nova York, nos Estados Unidos, divulgaram os primeiros estudos sobre um avanço considerado histórico no combate ao câncer. Um medicamento experimental - dostarlimabe -

eliminou tumores de cólon em 12 pacientes com adenocarcinoma retal em estágio avançado e com uma mutação rara.



Nenhum dos pacientes precisou se submeter a sessões de quimioterapia e radioterapia e o medicamento foi administrado por seis meses. O grupo teve acompanhamento médico por 12 meses, sem nenhum outro procedimento ou intervenção cirúrgica. O estudo foi publicado no 'The England Journal of Medicine'.





O dostarlimabe (anti-PD-1) foi aprovado em março deste ano pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento de pacientes com câncer de endométrio recorrente ou avançado. Ele também já havia sido aprovado pelo FDA - agência reguladora dos EUA - e pela EMA - da Europa.