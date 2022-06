Farmacêutica lança extrato de cannabis para comercialização no Brasil

Extrato de Cannabis PROMEDIOL - 50mg/mL será comercializado em frascos de 10 mL e 30 mL (foto: Reprodução/Pixabay)

A farmacêutica brasileira Biolab anunciou, em parceria com a Promediol do Brasil, a comercialização do primeiro fitoterápico com extrato de cannabis sativa - a popular maconha - que atende a RDC 327 da Anvisa (09/12/2019) - essa norma regulamenta o fornecimento do produto no país.