Projeto que poderia resolver inundações no Vilarinho pode não sair

Presidente da Câmara Gabriel Azevedo (sem partido) alegou que falta de diálogo do prefeito com os vereadores fez com que a matéria fosse obstruída (foto: Cláudio Rabelo/CMBH)

O Projeto de Lei que poderia resolver o problema das inundações do córrego Vilarinho/Isidoro corre o risco de não se concretizar. O PL 441/2022 autorizava a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) a pegar empréstimo de US$ 160 milhões com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), que seria usado para realizar obras para evitar as inundações no local, deveria ter sido aprovado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) até 1º de setembro, o que não ocorreu. Para tentar estender o prazo de votação, a bancada do PT vai se reunir com o governo federal.