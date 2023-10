BH: Prefeitura abre R$ 20 mi em crédito suplementar para o setor cultural

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), sancionou a Lei 11.599/2023 que autoriza a prefeitura a abrir R$ 20 milhões em créditos suplementares no orçamento. O montante é originário da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura e devem custear as despesas do setor, sendo empregados em editais e chamamentos públicos, além de que parte do valor deve ser empenhado em atividades audiovisuais.

A lei havia sido aprovada pela Câmara Municipal no final de setembro e foi publicada nesta terça-feira (17/10) no Diário Oficial do Município (DOM). Os recursos foram repassados pelo governo federal no mês de agosto, mas precisavam do aval dos vereadores, que aprovaram o projeto por unanimidade em dois turnos.