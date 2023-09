Câmara aprova uso de R$ 20 milhões da Lei Paulo Gustavo pela prefeitura

440

PL 647/23 teve apoio integral da vereadora Cida Falabella, que é atriz (foto: Karoline Barreto/CMBH) Os vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), nesta segunda-feira (25/9), se reuniram em sessão extraordinária para votar matérias de interesse da prefeitura, incluindo a abertura de crédito suplementar ao orçamento da cidade no valor de R$ 20 milhões, originários da Lei Paulo Gustavo, aprovado por unanimidade em primeiro turno.









"O audiovisual, para quem não sabe, é fortíssimo no estado. Em Belo Horizonte, temos uma excelente política para todo o setor, que tem o cinema, produtos para internet, um trabalho bem amplo. Estamos felizes que conseguimos chegar a um bom termo aqui", explicou ela.





Cida, com atividade ligada a classe artística, ainda criticou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por reprezar os recursos destinados à cultura e que agora estariam sendo repassados pela Lei Paulo Gustavo.





"No governo anterior, infelizmente, muitos recursos (da Cultura) ficaram parados, empossados. Com muita mobilização por todo o país de artistas, gestores e secretarias de Cultura, essa lei foi feita, para conseguir com que esses recursos fossem utilizados", disse Cida Falabella.





A votação segue um entendimento dos vereadores com a prefeitura, após passarem todas as sessões do mês em obstrução, sendo necessário sessões plenárias extras para que esse e outros textos fossem apreciados.









Ocorre que o presidente da Casa legislativa, Gabriel Azevedo (Sem partido) , é alvo de um processo de cassação que tomou as discussões de setembro e, por isso, nada foi votado. O mesmo convocou as novas reuniões.





Segundo o prefeito Fuad Noman (PSD) , em entrevista ao EM MINAS, da TV Alterosa, Estado de Minas e Portal UAI, a cidade vive o momento mais relevante de incentivo à cultura e a intenção é recuperar os empregos perdidos na pandemia de Covid-19."Hoje você está tendo dificuldade de contratar por excesso de eventos. Nós temos autorizado mais de 100 eventos em Belo Horizonte por mês, eventos de todo tipo", disse.