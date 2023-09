Acusado de armar bomba perto de aeroporto é solto por ordem de Moraes

440

Alan Diego deixará Complexo Penitenciário da Papuda ainda nesta segunda-feira (foto: Ed Alves/CB/DA.Press) O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, determinou a soltura do acusado de tentar explodir uma bomba nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília em dezembro do ano passado, Alan Diego dos Santos Rodrigues, que deixará o Complexo Penitenciário da Papuda, na tarde desta segunda-feira (25/9).









O blogueiro Wellington Macedo, preso em 14 de setembro no extremo leste do Paraguai, dirigiu o carro que levou Alan até o caminhão-tanque. As imagens colhidas pelos investigadores da Polícia Civil do DF (PCDF) mostraram a ação do extremista.

Depois de deixar a bomba no local, Alan acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, informando, numa das ligações, que tinha visto um artefato numa carreta de combustível em frente ao aeroporto. No segundo telefonema, disse ter visto uma moça correndo apavorada depois de ver uma bomba no automóvel.