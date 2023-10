'Fuad é um importante aliado do governo Lula', diz Reginaldo Lopes

440

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), manteve o discurso da presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), e expressou gratidão pela aliança com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD). O parlamentar afirma que o Partido dos Trabalhadores tem muita “lealdade, gratidão e respeito” pelo apoio do prefeito durante as eleições de 2022.





Em entrevista ao programa “EM Minas”, transmitido pela TV Alterosa nesse sábado (21/10), em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, o petista pontuou que é preciso fazer um debate sobre os projetos do partido e discutir possíveis alianças no “campo democrático popular”.









Frente a uma candidatura própria nas eleições municipais de 2024, o PT já lançou a pré-candidatura do deputado federal Rogério Correia (MG), mas ainda não descarta a formação de alianças. A legenda entende que é preciso ter um nome para negociar com os outros partidos, além de usar a candidatura para fazer o debate ideológico.





“O PT tem alguns debates específicos que ele faz com a sociedade brasileira. O momento de disputa eleitoral também é um momento de você debater temas e projetos mais estratégicos, mais temáticos, setoriais, então o partido tem a legitimidade. A priori, o PT tomou uma decisão de apresentar para o debate a candidatura do meu amigo deputado Rogério Correia, então esse é o processo e vai ser fruto de um ano para o debate. Apresentar um candidato esse não quer dizer que nós não podemos ter um ato de aliança no segundo turno ou até durante o processo”, completa Reginaldo Lopes.





