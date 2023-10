Zema comprometeu o futuro de Minas, diz Reginaldo Lopes

440

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) teceu fortes críticas ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), durante entrevista para o programa "EM Minas", da TV Alterosa, Estado de Minas e Portal UAI, que foi ao ar nesse sábado (21/10). O petista defendeu a recuperação fiscal do estado, mas destacou que o modelo proposto pelo poder Executivo mineiro já deu errado em outras unidades da federação.





O Palácio Tiradentes defende que o estado entre em Regime de Recuperação Fiscal (RRF) como solução para pagar uma dívida de quase R$ 150 bilhões com a União, no entanto, a oposição ao governo Zema na Assembleia Legislativa (ALMG) afirma que o modelo proposto pode ser danoso ao funcionalismo público.









Em 2020, Minas Gerais e os outros 26 entes federativos firmaram um acordo, protocolado no Supremo Tribunal Federal (STF), para o pagamento de recursos provenientes da Lei Kandir (Lei Complementar 87, de 1996). Segundo a legislação, ficou estabelecido que os estados não recolheriam o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as exportações e caberia à União compensar financeiramente os entes federativos pela renúncia fiscal. Essa compensação deixou de ser paga em 2004, o que gerou disputas judiciais.





Pelos estudos feitos pela Secretaria de Fazenda e da Advocacia-Geral de Minas Gerais, o estado tinha a receber R$ 135 bilhões, ou seja, R$ 126,3 bilhões a mais que o definido no acordo. “Zema perdeu a oportunidade quando ele não deveria ter aceitado o acordo do Supremo Tribunal Federal”, disse Reginaldo Lopes.





Segundo o petista, o acordo foi péssimo e compromete as futuras gerações de Minas, mas é preciso arrumar um caminho para sanar os débitos com a União. “Tem que arrumar outro mecanismo, encontrar um acordo na política, não dá para Minas pagar o valor acumulado da dívida porque a conta não fecha. Se não nós vamos prejudicar o cidadão mineiro e o desenvolvimento de Minas. A União não pode ser uma agiota”, completou.





