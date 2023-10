'EM Minas' recebe Reginaldo Lopes neste sábado (21/10)

440

Entrevista com Reginaldo Lopes vai ao ar na TV Alterosa e pode ser acompanhada na íntegra no Estado de Minas e no YouTube do Portal UAI (foto: Gladyston/EM/D.A Press)

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) é o entrevistado da vez do programa “EM Minas” que vai ao ar na TV Alterosa, neste sábado (21/10), às 19h30. Na conversa com o jornalista Benny Cohen, o parlamentar falou sobre a dívida pública de Minas Gerais, a relação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o prefeito Fuad Noman (PSD), e a reforma do sistema tributário brasileiro.









O deputado também afirmou que defende a Recuperação Fiscal do estado, ao mesmo tempo que a proposta do governador Romeu Zema (Novo) começa a tramitar entre os deputados da Assembleia Legislativa (ALMG). No entanto, ele pontua que o chefe do Executivo mineiro não quer a recuperação do estado, mas sim fazer um debate ideológico, destacando que os atuais parâmetros usados no plano já deram errado em outras unidades da federação.





Durante a entrevista, o petista ainda falou sobre a relação do governo federal com Minas Gerais, a organização do Partido dos Trabalhadores para as eleições municipais de 2024. Esses e outros assuntos podem ser conferidos na íntegra do “EM Minas”, uma parceria entre a TV Alterosa, jornal Estado de Minas e Portal UAI.