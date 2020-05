Minas vai receber R$ 8,7 bilhões até 2037 com acordo da Lei Kandir

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

até 2037 como forma de compensação de perdas financeiras decorrentes da. No total, estados e municípios brasileiros receberão R$ 65,6 bilhões.Os valores foram definidos pela União e os 27 entes federativos, em acordona última sexta-feira (15). Todos os governadores assinaram o documento, que estabelece ainda o fim de disputas judiciais derivadas da falta de pagamento.A liberação dos recursos pela União. Por isso, ainda não é possível precisar quando os valores começarão a ser pagos.Em Minas Gerais, o governo estadual tem direito a(75% dos R$ 8,7 bilhões). Os outros 25% () serão destinados aos municípios.Estudos feitos por técnicos da Secretaria de Fazenda e da Advocacia-Geral de Minas Gerais estimavam que o estado tinha a recebera mais que o definido no acordo. O valor esperado inicialmente leva em consideração a taxa Selic acumulada, que é a mesma base de cálculo usada pela União em relação à dívida com os estados.Apesar dessa diferença em relação ao valor inicialmente pleiteado, o acordo foipelo governo estadual e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Presidente da Casa, o deputado Agostinho Patrus festejou o fim de uma disputa que se arrasta há anos.“A destinação deste recurso representará fundamental alívio aos cofres públicos. Mesmo sendo distante do valor a que o Estado deveria receber, que é de R$ 135 bilhões, conforme cálculos já apresentados, trata-se de uma conquista importante”, afirmou.A Lei Complementar 87, de 1996, ficou mais conhecida pelo sobrenome do então ministro do Planejamento,Na ocasião, ficou estabelecido que os estados não recolheriam o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as exportações. Caberia à União compensar financeiramente os entes federativos pela renúncia fiscal. Essa compensação, porém, parou de ser paga em 2004, o que deu início a disputas judiciais entre os entes federativos e o governo federal.