Câmara deve votar criação de Tribunal Federal de Minas Gerais

João Otávio de Noronha pediu o apoio dos parlamentares de Minas Gerais em uma reunião virtual na semana passada (foto: Sergio Amaral/STJ/Flickr)

Com apelo dae a demanda do, a Câmara deve votar nesta terça-feira, 19, a. A proposta tem o apoio de partidos de centro e oposição, além do aval do Palácio do Planalto.O projeto será um dos poucosa ser votado em uma sessão virtual pelos deputados durante a crise epelo ministro, do Supremo Tribunal Federal (STF). "Mesmo mantido o orçamento, prover os novos cargos implicará. A Justiça Federal de estados com dificuldades (como Amazonas, Pará e Piauí) perderá 145 cargos para Minas Gerais. Não parece ser a hora de criar tribunais", escreveu o ministro no Twitter nesta terça, 19.Para o deputado mineiro do Novo Tiago Mitraud, a proposta poderia ser pautada em outro momento. "Não entendo a urgência de se fazer isso agora", disse. O deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) também é contra. "Em meio à pandemia, com o enorme gasto público em curso, que nem temos, aprovar o aumento da polícia do Distrito Federal e criação de tribunais, é, no mínimo, um desrespeito com quem está perdendo emprego, e passando enorme dificuldade", disse.. Ele frisou na conversa que sua proposta não terá impacto ao Orçamento da União, pois, segundo ele, fará apenas um remanejamento de servidores e estrutura já existentes.No projeto, Noronha afirma que o novo tribunal terá "estrutura inovadora, com as mais modernas técnicas de gestão e utilizará secretarias que atualmente atendem juízos de primeiro grau. Com isso não haverá alteração no orçamento da Justiça Federal"."Vai usar o próprio prédio da Justiça Federal, nem luz e nem água vai aumentar", afirmou o deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), cotado para relatar o projeto no plenário da Câmara. "Hoje, tem muito juiz na primeira instância, já na segunda está faltando juiz", disse.Ramalho estava na reunião que teve também o coordenador da bancada mineira na Câmara, Diego Andrade (PSD), o deputado Lafayette de Andrada (Republicanos) e os senadores Antonio Anastasia (PSD) e Carlos Viana (PSD)."A criação se reveste de grande importância. Irá aliviar muito a 1ª Região hoje sobrecarregada, sem haver aumento de despesas. Vai contribuir muito na maior agilidade dos processos das duas Regiões envolvidas o que é um grande ganho para a sociedade como um todo", disse Andrada.O deputado Lincoln Portela (PL-MG) apoia a medida mesmo que exista a criação de custos. "Ainda que crie custos, quantas pessoas ficaram 15 anos e faleceram antes que seus processos tivessem uma solução. Para tudo o que você for criar, há custos, não tem jeito, se vai remanejar vai desfalcar em algum lugar", disse.O juiz federal e presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) em Minas, Ivanir César Ireno é taxativo ao afirmar que a criação não irá gerar custos. Segundo ele, o TRF6 usará prédios já existentes na Justiça mineira e não será necessária a criação de novas salas com a otimização dos espaços com os processos eletrônicos. "Não se pode abrir mão da vontade política. Se tivesse a criação de novos gastos, estaria fora de cogitação, mas não irá impactar a pandemia", disse.Para o desembargador Alberto Diniz, presidente da Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis), o novo órgão irá garantir mais celeridade nos julgamentos, especialmente em Minas, onde se acumulam 40% do total de processos que tramitam na esfera federal de Brasília. "Lá, as demandas de Minas se juntam às de outros 12 estados e do Distrito Federal, o que faz do TRF-1 o mais lento do país", disse.