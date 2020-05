Congresso vai criar comissão para discutir adiamento de eleições municipais

(foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

devem discutir, em conjunto, a necessidade de, previstas inicialmente para outubro, em razão da. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), pretende criar uma espécie de comissão mista para avaliar a possibilidade, disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em entrevista coletiva nesta terça-feira (19/5).A maior parte dos líderes partidários defende que as, desde que os mandatos não sejam afetados, afirmou Maia. Ou seja, a posse dos prefeitos eleitos deve ser mantida em 1º de janeiro. "A maioria dos parlamentares entende que podemos ter adiamento, mas", disse. Segundo o deputado, a posição "quase de unanimidade" ficou clara na última reunião entre as lideranças, na segunda-feira (18/5).Depois que passar pelos parlamentares, a discussão ainda deve ir para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que já tem analisado o impacto do adiamento. "Até porque vai ter que mudar a Constituição e algumas leis", lembrou Maia. O grupo deve apresentar a proposta ao futuro presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, que tomará posse na segunda-feira (25/5)."O presidente (do Senado) Davi (Alcolumbre) vai construir um grupo, junto com a Câmara, para que possamos discutir a questão da data da eleição, se nós vamos mantê-la no mesmo dia ou se a decisão do Parlamento vai ser modificá-la, dentro do próprio mandato, para uma outra data", explicou Maia. "Depois, junto ao TSE", completou.