'Precisamos ser gratos ao prefeito Fuad', diz Gleisi Hoffmann

Gleisi Hoffmann afirma que vai levar o nome de Rogério para conversar com outros partidos aliados de Lula (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), anunciou a pré-candidatura do deputado Rogério Correia à Prefeitura de BH, neste sábado (2/9). A parlamentar classificou a decisão do diretório municipal como acertada e fundamental para consolidar uma “retomada democrática”, que, segundo ela, teria sido iniciada com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.









"É absolutamente acertada a indicação da pré-candidatura do PT à Prefeitura de BH. É uma eleição aberta. Sei que o prefeito apoiou o presidente Lula, nós temos que ter gratidão. Foi um momento difícil, em que nós precisávamos reunir todas as forças democráticas para disputar a eleição. A gente sabe o quanto é importante fazer aquela aliança ampla”, disse a petista.





Gleisi ainda reconheceu a possibilidade de Fuad Noman disputar a reeleição, o que para ela seria “mais do que legítimo”. “Temos que conversar com ele, conversar com as outras forças. Mas temos que mostrar para BH, que nós já governamos por três vezes, que temos projeto e temos condições para apresentar a proposta à população de BH”, emendou.





A petista, assim como Rogério, ainda reforçou a importância de eleger uma bancada maior de vereadores. Hoje, o partido conta apenas com Pedro Patrus e Bruno Pedralva na Câmara Municipal de BH (CMBH), mas Gleisi afirma que a legenda tem capacidade de dobrar ou até triplicar a bancada. “Isso é muito importante, pois dá condições do PT fazer a disputa política na sociedade. Vencemos o Bolsonaro, mas ainda não vencemos o bolsonarismo”, disse.