Prefeito Fuad Noman celebra sinal de internet em 100% de vilas e favelas

Prefeito Fuad Noman (PSD) e ministro das Comunicações, Juscelino Filho, entregam certificados de inclusão digital para 100 alunos (foto: Rodrigo Clemente/PBH) O prefeito Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), celebrou nesta terça-feira (10/10) que o sinal gratuito de internet agora está em todas as vilas e favelas da cidade. A fala ocorreu durante solenidade de certificação de 100 alunos formados pelo Programa de Inclusão Digital da prefeitura, que contou com a presença do ministro das Comunicações, Juscelino Filho.





“Nós estamos entregando para Belo Horizonte o Projeto Vila + Conectada pronto, com 100% das vilas e favelas conectadas. Isso representa 370 mil pessoas sendo atendidas com internet”, disse.









No evento, também foi formalizada uma parceria com a Receita Federal, que vai doar aparelhos e computadores em desuso para o município. Após serem recuperados, serão usados no programa de inclusão digital.





O Ministério das Comunicações, em parceria com a Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel), oferece cursos de formação profissional em tecnologia da Informação e Comunicação para beneficiários do programa de inclusão digital.

A pasta federal e a PBH contam com projetos de inclusão de digital por meio de acesso a equipamentos de informática e capacitação em tecnologia.