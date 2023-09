Barroso canta com Diogo Nogueira em jantar de posse; veja

440

Barroso canta com Diogo Nogueira (foto: (Denise Rothenburg/ CB))

O ministro Luís Roberto Barroso subiu ao palco e cantou com Diogo Nogueira durante o jantar da posse dele como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) na noite desta quinta-feira (28/9), em Brasília. Juntos, eles cantaram Aquarela Brasileira, samba gravado por Martinho Da Villa.

Ao terminar o dueto, Barroso agradeceu e disse que agora deixaria "Diogo cantar sozinho, sem ninguém atrapalhar", brincou. "Uma alegria imensa ter você aqui", disse Barroso.

O jantar em comemoração à posse de Barroso ocorre no Salão Unique, em Brasília . Para participar, os convidados tiveram que desembolsar R$ 500. Os colegas de magistrado Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes estiveram presentes. A jornalista Fátima Bernardes também estava no jantar com o marido, o deputado federal Túlio Gadelha (Rede-PE). Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski também estiveram presentes.