General da reserva é alvo de busca e apreensão da PF

O general da reserva também teve ativos e valores bloqueados. De acordo com informações do jornal O Globo, ele é ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde.



Ridauto Fernandes foi nomeado diretor do Ministério da Saúde pelo então ministro da Saúde Eduardo Pazuello, em julho de 2021, e ficou no cargo até o último dia do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.