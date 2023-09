Blogueiro bolsonarista avalia delação premiada

440

O blogueiro Wellington Macedo foi condenado pela tentativa de explosão de um caminhão-tanque nas proximidades do Aeroporto de Brasília, em dezembro do ano passado (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Brasília - A defesa do blogueiro bolsonarista Wellington Macedo está levando adiante a possibilidade de seu cliente fazer uma delação premiada para tentar obter algum benefício. Ele foi condenado a seis anos de prisão por ter participado da tentativa de explodir uma bomba no aeroporto de Brasília, na véspera do natal do ano passado. Na semana passada, a relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), ventilou essa possibilidade, após depoimento de Macedo na comissão.









Na última terça-feira, o advogado Sildilon Maia, defensor do blogueiro, voltou ao Senado e retomou a conversa, mas com servidores da comissão. Maia afirmou que Macedo tem “muito material a oferecer”, que pode apontar a participação de outros bolsonaristas nos protestos, além de articulações contra o resultado das eleições de 2022.





“Ele (Macedo) tem muito material jornalístico a oferecer. Tem muita filmagem de rua. É um material que identifica muita gente e em alta qualidade. No caso de 12 de dezembro (quando bolsonaristas apedrejaram veículos e tentaram invadir a sede da Polícia Federal), as imagens que ele têm são bem melhores que a da polícia", disse o advogado.

Bolsonarista na CPI: 'Não sabia que patriota era golpista'

Nesse retorno ao Senado, nesta semana, o advogado não se encontrou com a relatora porque a senadora não estava em Brasília. Mas contou que "trocou ideias" com um secretário das comissões sobre o assunto. "Narrei para ele como podemos encaminhar, marcar novo encontro, mas não entreguei nada ainda. Tem que ver se eles vão se interessar pelo material".





Depoimento

Na próxima semana, a CPMI ouvirá Argino Bedin, empresário bolsonarista suspeito de financiar atos golpistas em Sorriso (MT), na terça-feira, e o subtenente Beroaldo José de Freitas Júnior, policial militar arremessado de uma das cúpulas do Congresso durante o ataque aos prédios dos Três Poderes, na quinta-feira.

Crítica à PMDF

Moradora de Taguatinga e considerada uma das líderes do movimento golpista de 8 de janeiro, Ana Priscila de Azevedo disse ontem à CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa que a Polícia Militar do Distrito Federal foi inerte contra os manifestantes que invadiram os prédios dos três Poderes. “O contingente era ínfimo. No momento que cheguei e passei pela barreira, a quebradeira já tinha acontecido. Se a quebradeira já tivesse acontecido, porque essas duas barreiras não nos avisaram e não nos impediram de seguir adiante?”, questionou.