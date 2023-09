Veja quem são os alvos da PF suspeitos de participarem dos atos golpistas

A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta quarta-feira (27/9), três mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de participar e financiar os atos golpistas de 8 de janeiro.Um dos alvos é Aildo Francisco Lima, que fez uma live durante a invasão do Supremo Tribunal Federal (STF) , sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes.

A corporação também cumpriu mandado de prisão contra Basília Batista, que chegou a ser detida no dia seguinte aos atos golpistas, mas foi liberada por "razões humanitárias". Uma advogada, moradora do Distrito Federal, também está na mira da PF, mas, até o momento, não foi detida. As informações são da