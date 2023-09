Zema: à beira de ataque de nervos

Junto da forte onda de calor, a temperatura política entre a Cidade Administrativa e Assembleia Legislativa bate recordes e põe em xeque a propalada base de sustentação parlamentar do governo. Entre idas e vindas, o dia de hoje é o novo grande teste para a articulação política da gestão desde a 4ª e última troca de secretário da área (de Governo).

Coincidência ou não, o atual secretário, Gustavo Valadares (PMN), viajou para o exterior nessa hora dramática, quando o governo precisa aprovar o aumento de imposto para os supérfluos. Em jogo, a receita de R$ 1 bi/ ano. Ficaram sobrecarregados no plantão, os líderes de governo no Legislativo, João Magalhães (MDB) e Cássio Soares (PSD).

Prazos, pressões, traições e perdas de arrecadação estão deixando ambos à beira de ataque de nervos. Por quê? Aliados não votam contra, mas fogem do plenário. Na terça, foi aprovado em 1º turno com só 33 votos e 23 contrários , depois de deputados serem caçados nos gabinetes. Na avaliação do governo, tem prevalecido o descompromisso daqueles que acham que têm mais direitos do que deveres nessa relação. Há quem ainda culpe o ex-secretário Igor Eto, que teria feito compromissos impagáveis com os deputados novatos.