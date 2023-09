Zema recupera popularidade em ranking, mas fica atrás de Tarcísio e Leite

440

Governador recuperou 26,3 pontos em ranking com os 27 governadores brasileiros (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press) O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), recuperou popularidade digital no mês de setembro após despencar com falas consideradas xenófobas sobre o Norte e Nordeste em agosto. O índice de Popularidade Digital (IPD), calculado pela empresa de pesquisa Quaest, divulgado nesta quarta-feira (27/9), revelou que o mineiro teve uma variação positiva de 26,2 pontos em relação à última pesquisa. O levantamento mede a popularidade dos governadores nos 26 estados e no Distrito Federal.









Apesar da gafe do último mês ao defender que os estados do Sul e Sudeste se unam para conquistar o espaço de protagonismo nacional que, segundo ele, hoje é ocupado pelos estados do Norte e Nordeste, Zema parece ter sucesso na “missão” de se beneficiar do espólio eleitorai deixados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível até 2030. “Trata-se de uma estratégia clara para se apresentar como opção viável para disputar a Presidência em 2026”, emenda Nunes.





Em setembro o governador fez uma tour pela Europa com o intuito de captar investimentos para Minas Gerais, participou de eventos para uma base eleitoral conservadora, além de sancionar leis importantes para o estado durante aparições públicas.





Apesar da possibilidade, em entrevista ao programa “EM Minas”, da TV Alterosa com o Estado de Minas e Portal UAI, Zema garantiu que não pensa em eleição e que preferia apoiar um candidato. “2026 para mim é algo muito distante. Nós ainda precisamos trazer mais investimentos e melhorar a vida do mineiro”, disse.





Por outro lado, as discussões sobre o aumento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide em considerados supérfluos podem minar a popularidade de Zema no próximo levantamento. Falas recentes do governador sobre a relação com Bolsonaro também têm rendido críticas das lideranças bolsonaristas, principalmente dos filhos do ex-presidente.

Ranking IPD