Amoêdo crítica Zema por aumento do ICMS sobre 'supérfluos'

O empresário João Amoêdo, um dos fundadores do partido Novo e candidato à Presidência da República em 2018, criticou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), pela proposta de aumentar em 2 pontos percentuais a cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos considerados supérfluos. Nesta quarta-feira (27/9), ele afirmou que, de “Novo”, o partido só resta o nome.

Emprésario ainda criticou a atuação do NOVO nacionalmente

“O que se tornou o NOVO, que foi fundado para melhorar a vida do cidadão por meio da gestão pública eficiente e redução do peso do Estado: em MG, único estado que governa, aumenta impostos; enquanto isso, concede privilégios a grupos empresariais”, disse Amoêdo.